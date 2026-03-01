Atalanta, Palladino dopo il ko di Sassuolo: «Niente alibi. L’espulsione? Paradossalmente ci ha penalizzato»

Niente alibi e tanta amarezza. Raffaele Palladino si presenta ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 dell’Atalanta sul campo del Sassuolo di domenica 1 marzo, un ko che lascia rammarico soprattutto per come è maturato, con la superiorità numerica che – paradossalmente – ha complicato i piani dei nerazzurri. «Non sono d’accordo sulla ricerca di alibi – ha esordito l’allenatore dell’Atalanta – abbiamo avuto un buon approccio alla partita, rispettando l’avversario. Poi paradossalmente la partita è cambiata con la loro espulsione: abbiamo preso gol e cominciato a cercare di passare dove non c’era spazio».

Durante il match Una lettura lucida di un match che, dopo il cartellino rosso ai neroverdi, sembrava poter prendere una piega diversa. «Pensavo che alla lunga l’avremmo ripresa – ha proseguito Palladino – ma abbiamo segnato troppo tardi. Tra virgolette abbiamo quasi dato un vantaggio al Sassuolo andando in superiorità numerica: hanno potuto abbassarsi una volta in vantaggio».

Le scelte tattiche e il rammarico per il secondo gol

Il tecnico ha spiegato anche la decisione di non passare alle due punte pure in superiorità: «Passando alle due punte avrebbe voluto dire togliere un terzo di difesa e questo avrebbe favorito il loro uno contro uno. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ci è mancata un po’ l’ultima scelta». A pesare sul risultato, secondo Palladino, è stato soprattutto il secondo gol subito: «Il rammarico è stato il secondo gol preso. Ci siamo portati Laurienté in area di rigore ed è stato un errore grave, dovevamo fermarlo andando in preventiva. Poi loro hanno fatto un gran gol».

