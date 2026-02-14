Sport / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026
Bergamo cala una domenica da poker: in gara Goggia, Moioli, Conti e Ghilardi
OLIMPIADI INVERNALI . Domenica 15 febbraio quattro assi bergamaschi a caccia di gloria: Sofia in gigante, Michela nella gara mista di snowboardcross, Sara (con Macii) e Rebecca (con Ambrosini) nel pattinaggio artistico.
Una domenica per quattro: Sofia Goggia per tornare a ruggire, Michela Moioli per restare in volo, Sara Conti per continuare a sognare, Rebecca Ghilardi per spalancare il sorriso. Domenica 15 febbraio sarà una giornata molto bergamasca a Milano Cortina. A partire dall’operazione riscatto di Sofia Goggia, attesa dal gigante femminile dopo l’uscita di scena in superG giovedì 12. Goggia prenderà il via (dalle 10, Raisport ed Eurosport) col pettorale numero 17 nella gara che vedrà tra le più attese anche Federica Brignone dopo il trionfo in superG.
In tavola Bergamo metterà anche l’assalto al podio di Moioli nella gara mista a squadre dello snowboardcross con Lorenzo Sommariva, nella specialità che ha già regalato alla campionessa di Alzano l’argento a Pechino 2022.
Il resto del corposo menù è offerto dalla gara a coppie del pattinaggio artistico che vedrà sul ghiaccio Sara Conti in coppia con Niccolò Macii, a caccia di una nuova impresa dopo il bronzo nel Team Event. Ma sogna una domenica di gloria anche Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini: nel mirino un posto nei primi dieci.
