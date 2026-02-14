Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026

Bergamo cala una domenica da poker: in gara Goggia, Moioli, Conti e Ghilardi

OLIMPIADI INVERNALI . Domenica 15 febbraio quattro assi bergamaschi a caccia di gloria: Sofia in gigante, Michela nella gara mista di snowboardcross, Sara (con Macii) e Rebecca (con Ambrosini) nel pattinaggio artistico.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sofia Goggia in azione nella discesa olimpica a Cortina, in cui ha conquistato il bronzo. Domenica 15 la campionessa bergamasca sarà in gara in gigante
Sofia Goggia in azione nella discesa olimpica a Cortina, in cui ha conquistato il bronzo. Domenica 15 la campionessa bergamasca sarà in gara in gigante
(Foto di Ansa)

Una domenica per quattro: Sofia Goggia per tornare a ruggire, Michela Moioli per restare in volo, Sara Conti per continuare a sognare, Rebecca Ghilardi per spalancare il sorriso. Domenica 15 febbraio sarà una giornata molto bergamasca a Milano Cortina. A partire dall’operazione riscatto di Sofia Goggia, attesa dal gigante femminile dopo l’uscita di scena in superG giovedì 12. Goggia prenderà il via (dalle 10, Raisport ed Eurosport) col pettorale numero 17 nella gara che vedrà tra le più attese anche Federica Brignone dopo il trionfo in superG.

In tavola Bergamo metterà anche l’assalto al podio di Moioli nella gara mista a squadre dello snowboardcross con Lorenzo Sommariva, nella specialità che ha già regalato alla campionessa di Alzano l’argento a Pechino 2022.

Il resto del corposo menù è offerto dalla gara a coppie del pattinaggio artistico che vedrà sul ghiaccio Sara Conti in coppia con Niccolò Macii, a caccia di una nuova impresa dopo il bronzo nel Team Event. Ma sogna una domenica di gloria anche Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini: nel mirino un posto nei primi dieci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
Snowboard
Pattinaggio artistico
Sofia Goggia
Michela Moioli
Sara Conti
Rebecca Ghilardi
Federica Brignone
Niccolò Macii