Della Vite lotta ma si ferma agli ottavi, battuto dal futuro campione del mondo

Nonostante due prove gagliarde, Filippo Della Vite negli ottavi di finale del parallelo dei Mondiali di sci alpino ha dovuto cedere il passo al tedesco Alexander Schmid che poi ha vinto il titolo mondiale . Mercoledì 15 febbraio sulla pista di Meribel, in Francia, il 21enne di Ponteranica ha provato in tutti i modi di rendere la vita dura al tedesco: nella prima manche ha limitato il distacco a 13 centesimi, nella seconda a tentato il tutto per tutto ed è uscito nel finale quando era molto vicino a Schmid . Il tedesco ha poi superato lo sloveno Kranjec (che aveva eliminato l’altro azzurro Alex Vinatzer) nei quarti, l’austriaco Adrian Pertl (giustiziere nei quarti del terzo azzurro, Luca De Aliprandini) in semifinale e poi nella finale per il titolo mondiale ha battuto l’austriaco Raschner. Bronzo al norvegese Timon Haugan. Alla fine la classifica ha visto De Aliprandini all’ottavo posto, Vinatzer al 13° e Della Vite al 16°.