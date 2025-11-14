Burger button
Sport
Venerdì 14 Novembre 2025

Il tennis in carrozzina conquista il pubblico di Nitto Atp Finals

LA KERMESSE. La Federazione italiana tennis e padel, insieme a Intesa Sanpaolo, ha portato a Torino un’esibizione per conoscere questa disciplina.

Il pubblico delle Nitto Atp Finals di Torino
Il pubblico delle Nitto Atp Finals di Torino

La Federazione italiana Tennis e Padel, insieme a Intesa Sanpaolo, ha portato al Campo Sebastopoli della Inalpi Arena di Torino un’esibizione di tennis in carrozzina pensata per coinvolgere il pubblico delle Nitto Atp Finals e farlo avvicinare a una disciplina che condivide quasi tutte le regole del tennis (con la sola eccezione del doppio rimbalzo).

In campo si sono alternati volti noti del movimento come Maria Vietti, presenza stabile nel ranking mondiale Itf, Luca Paiardi, punto di riferimento del singolare maschile italiano e Sport Ambassador Cpd (Consulta per le persone in difficoltà), la quale associazione ha avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione di questo evento, Hegor Di Gioia, leader azzurro della categoria Quad, e la giovane rivelazione Lorenzo Politanò, già proiettato verso i tabelloni Senior. Tra scambi dimostrativi e brevi momenti «clinic», l’evento è stato un momento perfetto per far capire a tutto il pubblico quanto questo sport sia accessibile e spettacolare.

Accanto agli atleti sono stati presenti gruppi inseriti in percorsi riabilitativi: un incontro virtuoso tra chi muoveva i primi passi e chi aveva consolidato una dimensione agonistica, per raccontare come lo sport possa favorire recupero funzionale, socializzazione e autonomia. A sottolineare il valore inclusivo dell’iniziativa, c’è stata la presenza di Maurizio Borgo, presidente Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha rafforzato il messaggio di apertura e pari opportunità.

«Il tennis in carrozzina si è praticato su diverse superfici e in circoli affiliati Fitp, con categorie Open e Quad a includere varie tipologie di disabilità. Un movimento in crescita, alimentato dall’impegno congiunto di istituzioni sportive, partner e comunità: una cultura sportiva che unisce performance e inclusione, portando benefici concreti alle persone e ai territori» spiegano i promotori.

