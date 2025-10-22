Juric: «Dispiaciuto per i ragazzi e per la società, creiamo tanto ma non riusciamo a fare gol»

«In questo momento ci gira così, con vari giocatori che non riescono a fare gol. Devi essere positivo, pensare veramente positivo, perché quando crei tutte queste occasioni vuol dire che prima o poi ci arriva il momento che ti sblocchi». Sono le parole di Ivan Juric, rilasciate a Sky Sport dopo la fine del match di Champions League contro lo Slavia Praga terminato 0-0.

«Sono dispiaciuto per i ragazzi, per tutta la società - continua Juric -, perché tu fai cose di un grandissimo livello in queste due partite. Concedi veramente poco, crei 15-20 occasioni, non riesci a fare gol e sei triste perché non vinci».

Il rientro di Scamacca e la sfortuna di Krstovic

«Scamacca, secondo me, è un grande talento. Dopo un anno e più fuori, volevo reinserirlo bene, poi anche oggi che non è ancora al massimo livello, comunque arriva là e ha avuto due occasioni, una parata, l’altra tirata sopra la traversa e dispiace. In questo momento a mi dispiace molto per Krstovic perché sta facendo tante cose positive, ma ha anche tanta sfortuna, ma deve continuare così».

Lookman ancora a secco

«Comunque, inutile pensare al passato, bisogna lavorare meglio là davanti. Penso anche ad Ademola (Lookman), ha preso tante palle dove lui è solitamente devastante, ma non siamo riusciti comunque a fare gol».

I giovani Bernasconi e Ahanor

«Abbiamo ragazzi giovani che stanno facendo bene, Bernasconi, Ahanor, che sono veramente molto giovani, inesperti, però ci stanno dando una grande mano».

