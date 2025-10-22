Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Juric: «Dispiaciuto per i ragazzi e per la società, creiamo tanto ma non riusciamo a fare gol»

POST PARTITA. Le parole di mister Ivan Juric dopo lo 0-0 contro lo Slavia Praga in Champions League a Bergamo.

Ivan Juric allenatore dell’Atalanta. Con lo Slavia Praga in Champions a Bergamo i nerazzurri non sono andati al di là dello 0-0.
Ivan Juric allenatore dell’Atalanta. Con lo Slavia Praga in Champions a Bergamo i nerazzurri non sono andati al di là dello 0-0.
(Foto di Afb)

Bergamo

«In questo momento ci gira così, con vari giocatori che non riescono a fare gol. Devi essere positivo, pensare veramente positivo, perché quando crei tutte queste occasioni vuol dire che prima o poi ci arriva il momento che ti sblocchi». Sono le parole di Ivan Juric, rilasciate a Sky Sport dopo la fine del match di Champions League contro lo Slavia Praga terminato 0-0.

«Sono dispiaciuto per i ragazzi, per tutta la società - continua Juric -, perché tu fai cose di un grandissimo livello in queste due partite. Concedi veramente poco, crei 15-20 occasioni, non riesci a fare gol e sei triste perché non vinci».

Il rientro di Scamacca e la sfortuna di Krstovic

«Scamacca, secondo me, è un grande talento. Dopo un anno e più fuori, volevo reinserirlo bene, poi anche oggi che non è ancora al massimo livello, comunque arriva là e ha avuto due occasioni, una parata, l’altra tirata sopra la traversa e dispiace. In questo momento a mi dispiace molto per Krstovic perché sta facendo tante cose positive, ma ha anche tanta sfortuna, ma deve continuare così».

Lookman ancora a secco

«Comunque, inutile pensare al passato, bisogna lavorare meglio là davanti. Penso anche ad Ademola (Lookman), ha preso tante palle dove lui è solitamente devastante, ma non siamo riusciti comunque a fare gol».

I giovani Bernasconi e Ahanor

«Abbiamo ragazzi giovani che stanno facendo bene, Bernasconi, Ahanor, che sono veramente molto giovani, inesperti, però ci stanno dando una grande mano».

Per leggere il commento sulla gara di Roberto Belinghieri clicca qui.

Per la cronaca e le foto del match qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Organizzazioni sportive
Ivan Juric
Ademola Lookman
Slavia Praga