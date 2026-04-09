L’Atalanta che sfiderà la Juve somiglierà molto (se non del tutto) a quella di Lecce

La formazione dell’Atalanta che sfiderà la Juventus potrebbe assomigliare molto, se non del tutto, a quella che a Pasquetta ha vinto a Lecce: Carnesecchi in porta, terzetto difensivo formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, linea di centrocampo con Zappacosta, de Roon, Ederson e Bernasconi, De Ketelaere e Zalewski a supporto di Krstovic. È quanto emerge nei giorni di avvicinamento al match, in programma sabato 11 aprile alle 20,45 alla New Balance Arena. Krstovic va dunque verso la conferma, con Raspadori come alternativa sia per il montenegrino, sia per Zalewski, che in questo caso potrebbe prendere il posto di Bernasconi in fascia.