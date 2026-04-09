L’Atalanta che sfiderà la Juve somiglierà molto (se non del tutto) a quella di Lecce
CALCIO. Il match con i bianconeri sabato 11 aprile alla New Balance Arena. Possibile convocazione per Scamacca, zero chance per Hien.
Bergamo
La formazione dell’Atalanta che sfiderà la Juventus potrebbe assomigliare molto, se non del tutto, a quella che a Pasquetta ha vinto a Lecce: Carnesecchi in porta, terzetto difensivo formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, linea di centrocampo con Zappacosta, de Roon, Ederson e Bernasconi, De Ketelaere e Zalewski a supporto di Krstovic. È quanto emerge nei giorni di avvicinamento al match, in programma sabato 11 aprile alle 20,45 alla New Balance Arena. Krstovic va dunque verso la conferma, con Raspadori come alternativa sia per il montenegrino, sia per Zalewski, che in questo caso potrebbe prendere il posto di Bernasconi in fascia.
Passando alla situazione infortunati, è possibile la convocazione per Scamacca, sulle cui condizioni il dubbio sarà sciolto venerdì (è in programma un allenamento pomeridiano a Zingonia) o addirittura il giorno stesso del match. Anche giovedì l’attaccante ha lavorato in parte con il gruppo, in ripresa dalla lesione all’adduttore. In ogni caso il titolare dovrebbe appunto essere Krstovic. In dubbio anche Rossi (pubalgia), fermo al lavoro individuale: nel caso di forfait in panchina andrà Pardel, come già a Lecce. Zero chance per Hien: percorso personalizzato per i postumi al bicipite femorale, lo svedese potrebbe saltare anche la partita di Roma di sabato 18.
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