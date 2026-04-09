Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo

Bergamo si prepara a una giornata ad alta affluenza sabato 11 aprile, quando la partita di Serie A Atalanta-Juventus coinciderà con gli spettacoli del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. Per gestire al meglio l’afflusso di tifosi e spettatori, Comune di Bergamo, Atalanta BC e Chorus Life hanno definito un piano straordinario di mobilità.

L’obiettivo è garantire accessi ordinati e sicuri in città, riducendo al minimo i disagi per cittadini e visitatori. Alla ChorusLife Arena sono infatti in programma tre spettacoli (alle 12.30, 16.30 e 20.30), rendendo necessario destinare prioritariamente l’area agli spettatori degli eventi.

Parcheggi: evitare ChorusLife, usare le aree esterne

L’indicazione principale è rivolta ai tifosi dell’Atalanta: non utilizzare il parcheggio di via Serassi (ChorusLife). Saranno invece disponibili il parcheggio di via Perugino (Seriate) e il parcheggio di via Europa (Bergamo), attivato in base alla capienza. Complessivamente sono previsti circa 500 posti auto.

Per l’intera giornata sarà applicata una tariffa agevolata di 10 euro (anziché 20), comprensiva del servizio navetta. Il parcheggio di via Perugino sarà accessibile anche senza prenotazione.

Navette dedicate e orari

Le navette collegheranno i parcheggi esterni con le aree vicine a ChorusLife: da via Perugino all’area ex Oberti (via dei Bersaglieri) e da via Europa al piazzale del Cimitero. Il servizio sarà attivo due ore prima degli eventi fino a mezzanotte, con frequenze di circa 15-20 minuti.

Trasporto pubblico gratuito per i tifosi

Resta fortemente consigliato l’utilizzo del trasporto pubblico locale. Per chi assisterà alla partita si consigliano l’autobus e la linea Teb gratuiti con il biglietto del match con corse potenziate prima e dopo la partita. Ultima corsa prevista 30 minuti dopo il termine della gara

Prenotazioni e gestione dei flussi

I parcheggi possono essere prenotati tramite l’app ChorusLife, con assegnazione prioritaria a via Perugino. Il parcheggio di via Europa sarà utilizzato solo al raggiungimento della capienza del primo.

L’invito delle istituzioni