L’Italia del tennis vince la sua quarta Davis e entra nella storia: imprese di Berrettini e Cobolli

L’Italia vince la Davis per la quarta volta nella sua storia, la terza consecutiva, a 49 anni dal primo successo, nel 1976 in Cile. Sono sedici diversi i vincitori dalla prima edizione, nel 1900, a oggi. Flavio Cobolli ha battuto Munar nel match decisivo dopo tre ore di battaglia e dopo aver perso il primo set 1-6, 7-6, 7-5. Berrettini aveva battuto Carreno Busta 6-3, 6-4 nel match che aveva dapo il primo punto agli azzurri.

Questo dice la storia della Coppa dell’insalatiera. Il team che ne ha vinte di più è quello degli Usa con 32, poi c’è l’Australia con 28.

Seguono Regno Unito e Francia (10), Svezia (sette), Spagna (sei), Italia (quattro), Russia, Germania e Repubblica Ceca (tre).

Le parole di Cobolli dopo la vittoria