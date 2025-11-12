Lutto nel calcio: è morto Salvatore Garritano, attaccante dell’Atalanta alla fine degli anni ’70

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all’età di 69 anni Salvatore Garritano, ex attaccante di Serie A, protagonista con le maglie di Torino, Atalanta e Ternana.

Dalla Calabria allo scudetto col Toro

Nato a Cosenza il 23 dicembre 1955, Garritano muove i primi passi nel settore giovanile della Morrone. Dopo l’esordio tra i professionisti con la Ternana nei primi anni Settanta, si mette in luce come ala offensiva rapida e generosa. Nel 1975-76 arriva al Torino, dove partecipa alla stagione storica del tricolore vinto dai «gemelli del gol» Pulici e Graziani.

Nel 1978 a Bergamo

Garritano con la maglia dell’Atalanta Nel 1978 approda all’Atalanta: gioca come attaccante tecnico e rapido. Due stagioni a Bergamo, ma la sua carriera è segnata da un grave infortunio che ne limita il rendimento. Nonostante ciò, resta nel cuore dei tifosi per la sua determinazione. Fu all’Atalanta dal ’78 al 1980 con 8 gol in poco meno di 40 presenze.

Una lunga carriera

Negli anni successivi veste anche le maglie di Bologna, Sampdoria e Pistoiese, per poi chiudere la carriera ancora con la Ternana, la squadra che lo aveva lanciato. Con la Sampdoria nel 1982 fu promosso dalla B alla A e con la Ternana nel 1989 dalla Serie C2 alla C1; nella sua carriera calcistica giocò anche 10 partite segnando 4 gol nella nazionale Under 21.

Dopo il ritiro, restò nel mondo del calcio come osservatore e testimone attento delle trasformazioni del pallone.

Garritano era noto anche per le sue denunce pubbliche sui problemi legati all’uso di farmaci nel calcio degli anni Settanta e Ottanta, affrontati sempre con coraggio e lucidità.

Il ricordo e il cordoglio