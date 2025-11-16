Sport / Bergamo Città
Domenica 16 Novembre 2025
Playoff Mondiali, l’Italia verso Bergamo: semifinale alla New Balance Arena
IL 26 MARZO. Secondo Sky Sport la Figc ha scelto lo stadio bergamasco per la gara del 26 marzo: l’ufficialità arriverà dopo il sorteggio del 20 novembre, quando gli Azzurri conosceranno l’avversaria nella corsa al Mondiale 2026.
Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’Italia dovrebbe giocare la semifinale dei playoff mondiali alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo Sky Sport, la Figc ha già scelto lo stadio bergamasco per la gara d’andata del 26 marzo, decisione che sarà comunicata dopo il sorteggio di giovedì 20 novembre, quando conosceremo l’avversaria degli Azzurri.
Per la Nazionale si tratterebbe di un ritorno a Bergamo, dopo il match contro l’Estonia dello scorso 5 settembre, giorno dell’esordio di Gennaro Gattuso in panchina. A una giornata dal termine delle qualificazioni, però, le speranze di ottenere il pass diretto per il Mondiale 2026 sono ormai ridotte al minimo: la Norvegia, attuale capolista, vanta un ampio margine nella differenza reti e difficilmente potrà essere superata.
L’Italia finirà così ai playoff, dopo le delusioni delle ultime due edizioni contro Svezia e Macedonia del Nord. Nel sorteggio sarà in prima fascia e potrà disputare in casa la semifinale, attesa appunto a Bergamo. In caso di vittoria, la finale dovrebbe invece giocarsi allo stadio Olimpico di Roma.
