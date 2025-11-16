Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 16 Novembre 2025

Playoff Mondiali, l’Italia verso Bergamo: semifinale alla New Balance Arena

IL 26 MARZO. Secondo Sky Sport la Figc ha scelto lo stadio bergamasco per la gara del 26 marzo: l’ufficialità arriverà dopo il sorteggio del 20 novembre, quando gli Azzurri conosceranno l’avversaria nella corsa al Mondiale 2026.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’Italia dovrebbe giocare la semifinale dei playoff mondiali alla New Balance Arena di Bergamo. Secondo Sky Sport, la Figc ha già scelto lo stadio bergamasco per la gara d’andata del 26 marzo, decisione che sarà comunicata dopo il sorteggio di giovedì 20 novembre, quando conosceremo l’avversaria degli Azzurri.

Per la Nazionale si tratterebbe di un ritorno a Bergamo, dopo il match contro l’Estonia dello scorso 5 settembre, giorno dell’esordio di Gennaro Gattuso in panchina. A una giornata dal termine delle qualificazioni, però, le speranze di ottenere il pass diretto per il Mondiale 2026 sono ormai ridotte al minimo: la Norvegia, attuale capolista, vanta un ampio margine nella differenza reti e difficilmente potrà essere superata.

L’Italia finirà così ai playoff, dopo le delusioni delle ultime due edizioni contro Svezia e Macedonia del Nord. Nel sorteggio sarà in prima fascia e potrà disputare in casa la semifinale, attesa appunto a Bergamo. In caso di vittoria, la finale dovrebbe invece giocarsi allo stadio Olimpico di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
governo
Elezioni
Sport
Calcio
Evento sportivo
Gennaro Gattuso
figc
Sky Sport