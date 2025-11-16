Playoff Mondiali, l’Italia verso Bergamo: semifinale alla New Balance Arena

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’Italia dovrebbe giocare la semifinale dei playoff mondiali alla New Balance Arena di Bergamo . Secondo Sky Sport, la Figc ha già scelto lo stadio bergamasco per la gara d’andata del 26 marzo, decisione che sarà comunicata dopo il sorteggio di giovedì 20 novembre , quando conosceremo l’avversaria degli Azzurri.

Per la Nazionale si tratterebbe di un ritorno a Bergamo , dopo il match contro l’Estonia dello scorso 5 settembre, giorno dell’esordio di Gennaro Gattuso in panchina . A una giornata dal termine delle qualificazioni, però, le speranze di ottenere il pass diretto per il Mondiale 2026 sono ormai ridotte al minimo: la Norvegia, attuale capolista, vanta un ampio margine nella differenza reti e difficilmente potrà essere superata.

L’Italia finirà così ai playoff, dopo le delusioni delle ultime due edizioni contro Svezia e Macedonia del Nord. Nel sorteggio sarà in prima fascia e potrà disputare in casa la semifinale, attesa appunto a Bergamo. In caso di vittoria, la finale dovrebbe invece giocarsi allo stadio Olimpico di Roma.