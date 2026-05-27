A Bergamo e provincia caldo come ad agosto: fino a 35,9 gradi. Oggi si vola a 37

Tutta la Bergamasca nel pieno di un’ondata di caldo eccezionale per intensità, durata ed estensione geografica. Già martedì 26 maggio in alcune zone della provincia si sono toccati e anche superati i 34 gradi, ma il picco è previsto nelle prossime ore (mercoledì 27), con punte attese fino a 36-37 gradi nelle zone di pianura.

Caldo anomalo

L’ondata di calore, anomala per la fine di maggio e destinata a durare almeno una decina di giorni, con temperature costantemente oltre i 30 gradi e fino a 10 sopra la media del periodo, era iniziata tra giovedì e venerdì scorso. Da allora le temperature sono in graduale aumento e hanno già raggiunto i valori tipici di luglio e inizio agosto. Secondo i dati rilevati dalle stazioni online del Centro Meteorologico Lombardo la temperatura massima ieri si è registrata a Treviglio con 35,9 gradi, ma in generale tutta la Bassa bergamasca si è mantenuta sui 35.

Quasi 30 a 2mila metri

Qualcosa di meno, tra i 33 e 34, in Hinterland, Isola e zone di lago, per scendere gradualmente salendo di quota, fino ai 28,9 gradi del Rifugio Passo San Marco, a circa 2.000 metri di altezza. Resiste ancora, per ora, il record storico di fine maggio di 35,5 gradi registrato sulla città nel 2009 dalla stazione storica di riferimento di Orio al Serio, ma l’apice del caldo è atteso per mercoledì 27 maggio. «Sarà probabilmente la giornata più calda, anche con punte di 36-37 gradi in Pianura – spiega il meteorologo di 3BMeteo, Manuel Mazzoleni —. Stiamo parlando di un evento eccezionale per fine maggio sia nei valori, sia nella durata e anche nell’estensione geografica, perché sta interessando gran parte dell’Europa, dalla Gran Bretagna alla Spagna, dove si sono raggiunti anche i 40 gradi». Anche lo zero termico è salito oltre i 4000 metri, come nelle più potenti ondate di calore estive.

Temporali in serata

Qualche temporale sui settori alpini e prealpini è atteso in serata, con possibili sconfinamenti anche verso l’alta pianura, e, soprattutto, giovedì (28 maggio, ndr), dove i fenomeni, più diffusi e localmente intensi, con il rischio di grandinate favorite proprio dal grande calore accumulato in questi giorni, potrebbero raggiungere le zone di pianura. «Non ci sarà, però, un vero cambio di circolazione d’aria – continua Mazzoleni –. Dopo un lieve calo termico durante il passaggio dei fenomeni, da venerdì a domenica le massime resteranno comunque comprese tra 30 e 32 gradi. Di notte, invece, nonostante le minime di 20 e 21 gradi, il caldo resterà sopportabile grazie all’assenza dell’afa tipica di luglio e agosto».