A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli

Numeri da record

I tre percorsi

Una folla composta da persone di tutte le età e tutti i livelli, accolti senza distinzioni grazie alla varietà dei tre percorsi, pensati per garantire un’esperienza piacevole qualsiasi fosse la preparazione dei partecipanti. Ai nastri di partenza podisti preparati, che hanno goduto di una corsia preferenziale per garantire che non ci fossero intoppi per nessun corridore, al fianco di famiglie con cani e bambini, talvolta anche nei passeggini e persino nelle carrozzine. Proprio per le famiglie era stato pensato il percorso più breve, un anello di quattro chilometri attorno all’ospedale e al Parco della trucca, affiancato da un circuito di dieci chilometri, più impegnativo per distanze e dislivello, attraverso il centro e Città Alta, per chi si sentiva pronto a una sfida più ostica. Per i più allenati, infine, l’unione dei due percorsi in un maxi-tracciato da quattordici chilometri, che in molti hanno scelto di affrontare di corsa.