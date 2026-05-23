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Cronaca / Bergamo Città Sabato 23 Maggio 2026

A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli

L’EVENTO. Una marea verde dall’ospedale alla città: enorme partecipazione all’iniziativa organizzata dal gruppo sportivo Podisti insonni.

Lettura 1 min.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore

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A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli
La partenza della Papa Gio run
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Una marea verde di oltre tremila persone quella che ha colorato, nel pomeriggio di oggi 13 maggio, il parcheggio Nord-est dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la partenza della sesta Papa Gio run.

Numeri da record

Numeri tanto impressionanti quanto inattesi, al punto che l’organizzazione stessa, capitanata dal gruppo sportivo dei Podisti insonni, ha ammesso di non essere preparata a un simile successo, soprattutto nelle iscrizioni in loco, che hanno portato all’esaurimento di magliette, spille e pacchi ristoro, ma che segnalano la grande affezione del territorio verso questo evento benefico, il cui ricavato verrà interamente devoluto all’associazione Paolo Belli.

A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli
A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli
A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli

I tre percorsi

Una folla composta da persone di tutte le età e tutti i livelli, accolti senza distinzioni grazie alla varietà dei tre percorsi, pensati per garantire un’esperienza piacevole qualsiasi fosse la preparazione dei partecipanti. Ai nastri di partenza podisti preparati, che hanno goduto di una corsia preferenziale per garantire che non ci fossero intoppi per nessun corridore, al fianco di famiglie con cani e bambini, talvolta anche nei passeggini e persino nelle carrozzine. Proprio per le famiglie era stato pensato il percorso più breve, un anello di quattro chilometri attorno all’ospedale e al Parco della trucca, affiancato da un circuito di dieci chilometri, più impegnativo per distanze e dislivello, attraverso il centro e Città Alta, per chi si sentiva pronto a una sfida più ostica. Per i più allenati, infine, l’unione dei due percorsi in un maxi-tracciato da quattordici chilometri, che in molti hanno scelto di affrontare di corsa.

A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli
A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli

Sul palco a salutare i corridori prima della partenza il direttore generale dell’Asst, Francesco Locati, l’assessore a Politiche sociali, sport e salute Marcella Messina e il presidente dell’associazione Paolo Belli, Silvano Manzoni, insieme al presidente di Uniacque Luca Serughetti. In tenuta da corsa, invece, alcune delle rappresentanze delle amministrazioni comunali presenti ai nastri di partenza. Tra loro il saluto sul palco dei sindaci di Zanica, Luigi Locatelli; Grassobbio, Manuel Bentoglio; e Lurano, Ivan Riva; e dell’assessore alla Cultura di Urgnano, Alessandro Pelucchi.

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