A Bergamo il Vaisakhi: in 3000 per la festa della comunità Sikh. Viabilità: le modifiche

Sabato 5 aprile la comunità Sikh di Bergamo si riunirà per celebrare il Vaisakhi, festività religiosa che segna l’inizio della primavera. La manifestazione si terrà in via Spino, nell’area abitualmente destinata al mercato settimanale, e sarà anticipata da un corteo che partirà alle 14 da piazza Pontida. I partecipanti attraverseranno le vie Zambonate, Quarenghi, Don Bosco, Carnovali e Carpinoni, prima di raggiungere il luogo della festa.