Addio a Fabrizia Fassi, ha portato la musica nel forno di famiglia
IL LUTTO. Fabrizia ha sempre affiancato alla musica anche l’impegno per il panificio di famiglia, il Forno Fassi, che ha due punti vendita in città tra San Tomaso e Città Alta. Cordoglio anche online sui social.Lettura 1 min.
Aveva 65 anni
«Ci lascia una grande guerriera con tanta voglia di vivere». Con queste parole familiari, amici e conoscenti ricordano Fabrizia Fassi, scomparsa lunedì sera all’età di 65 anni. Sin da bambina Fabrizia aveva mostrato le sue doti canore, partecipando con il fratello Fausto a tanti concorsi e trasmissioni tv, condotti anche da Mike Bongiorno, con il nome di «Duo Fassi».
La carriera musicale è poi proseguita con tanti gruppi bergamaschi, per poi passare all’organizzazione e presentazione di eventi, che hanno visto coinvolte anche molte associazioni benefiche. Fabrizia ha sempre affiancato anche l’impegno per il panificio di famiglia, il Forno Fassi, che ha due punti vendita in città tra San Tomaso e Città Alta. «Mia mamma ha lottato per cinque anni contro la malattia, affrontata sempre in maniera combattiva e a muso duro – dice il figlio Andrea Rigamonti, medico chirurgo che l’ha seguita con amore durante il percorso delle cure -. Ci porteremo come insegnamento la sua voglia di vivere. Il suo motto era: “mai dimenticarsi di essere felici”. In queste ore stiamo ricevendo testimonianze di affetto e vicinanza, e questo ci sta facendo capire ancora di più quanto sia riuscita ad entrare nella vita di tante persone – conclude Andrea Rigamonti -. Aveva una capacità rara: sapersi mettere in sintonia con gli altri, creare legami autentici e far sentire chiunque accolto e compreso, sempre con discrezione e gentilezza, sapendo ascoltare davvero e trovando le parole giuste nei momenti di bisogno».
Anche sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio dedicati a Fabrizia, come quello dell’associazione Cuore di Donna, che la ricorda come «una donna speciale, elegante e generosa, che ha donato tempo, passione e sorriso a tutte le serate organizzate. La sua voce, la sua presenza e il suo modo unico di presentare resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerla».
Giovedì i funerali
La salma di Fabrizia Fassi, che lascia il marito Sergio e il figlio Andrea con Gaia, è composta nella sala del commiato di via Suardi. I funerali si terranno giovedì 28 maggio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina.
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