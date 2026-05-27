Addio a Fabrizia Fassi, ha portato la musica nel forno di famiglia

La carriera musicale è poi proseguita con tanti gruppi bergamaschi, per poi passare all’organizzazione e presentazione di eventi, che hanno visto coinvolte anche molte associazioni benefiche. Fabrizia ha sempre affiancato anche l’impegno per il panificio di famiglia, il Forno Fassi, che ha due punti vendita in città tra San Tomaso e Città Alta. «Mia mamma ha lottato per cinque anni contro la malattia, affrontata sempre in maniera combattiva e a muso duro – dice il figlio Andrea Rigamonti, medico chirurgo che l’ha seguita con amore durante il percorso delle cure -. Ci porteremo come insegnamento la sua voglia di vivere. Il suo motto era: “mai dimenticarsi di essere felici”. In queste ore stiamo ricevendo testimonianze di affetto e vicinanza, e questo ci sta facendo capire ancora di più quanto sia riuscita ad entrare nella vita di tante persone – conclude Andrea Rigamonti -. Aveva una capacità rara: sapersi mettere in sintonia con gli altri, creare legami autentici e far sentire chiunque accolto e compreso, sempre con discrezione e gentilezza, sapendo ascoltare davvero e trovando le parole giuste nei momenti di bisogno».