Addio a Rino Brozzoni, artista innamorato della sua terra

«Rino è il mio fratello maggiore, il mio esempio, la mia guida. Ha sempre amato con tenerezza tutta la nostra famiglia, soprattutto me e la nostra sorella Rita. Ho imparato tutto da lui, soprattutto l’umiltà, la generosità, il cuore buono. Aveva attenzione per tutti, non criticava mai. Tutti questi sono stati i suoi insegnamenti di vita per me. Li porterò sempre nel cuore». Don Emilio Brozzoni, fondatore della comunità Nazareth di Torre de’ Roveri e dell’Aeper, ricorda il fratello Guerino, detto Rino, morto nella notte tra mercoledì e giovedì 9 ottobre a 87 anni dopo una breve malattia, proprio nella sede della comunità.

L’amicizia con Arcabas

Originario della Val Serina, grande appassionato d’arte, innamorato della sua terra, profondo conoscitore del dialetto bergamasco, Rino ha lavorato a lungo al museo diocesano Bernareggi. Numerosi i testi che ha scritto, l’ultimo dei quali, «A sgargét in dol mé bergamasch» è un capolavoro di conoscenze che trasudano amore e tenerezza; un’opera che ha richiesto oltre trent’anni di lavoro per censire, separare, organizzare i mille e mille bigliettini sui quali annotava ogni giorno frasi, modi di dire, usi e tradizioni. Con il fratello Emilio aveva conosciuto l’artista Arcabas, le cui opere si possono ammirare nella chiesa della Resurrezione nella comunità Nazareth. «Un uomo grande, un uomo vero, degno di ammirazione e rispetto»: questo diceva Arcabas di Rino. Si volevano bene, in quel modo rispettoso e un po’ schivo di chi non sa fare smancerie ma è capace di sentimenti profondi.