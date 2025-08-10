Addio al tipografo Luigi Turani, per 15 anni a L’Eco di Bergamo

L’amore per la tipografia

Nonno a tempo pieno

Con il nerazzurro nel cuore: «È vero - continua la moglie - seguiva anche l’Inter, ma ha sempre preferito l’Atalanta». E Carlo Suardi, per anni collega nella tipografia de L’Eco di Bergamo, lo ricorda molto bene: «Aveva una grande passione per il calcio, ci stuzzicavamo a vicenda proprio su questo argomento. Per noi più giovani era il “vecchio tipografo”, con il suo camice d’ordinanza e le forbici in tasca». La pensione non aveva certo interrotto il suo rapporto con i giornali: «Una vocazione», prosegue la moglie. «In televisione non si perdeva mai la rassegna stampa e non mancava di sottolineare errori o sbavature. Soprattutto quando notava qualcosa fuori posto tra le pagine de L’Eco. Mi diceva: “Guarda cosa hanno combinato!”», ricorda col sorriso. «Un uomo scherzoso e divertente, alla mano, ma anche serio e riservato. Era sempre sincero, a volte anche troppo, perché era una persona coerente, autentica». Dopo la pensione ha fatto il nonno «a tempo pieno: perché i nostri due figli e i rispettivi coniugi lavorano. I nipotini lo hanno sempre adorato, gli erano molto affezionati. Anche a loro ha trasmesso la passione per il calcio e per l’Atalanta». La moglie ci tiene inoltre a ringraziare medici e infermieri che lo hanno assistito: «Sono stati favolosi, hanno fatto tutto il possibile». Ai familiari le condoglianze e la vicinanza di tutta la redazione de L’Eco di Bergamo.