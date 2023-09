Aeroporto, un’estate da grandi numeri: in tre mesi 4,5 milioni di passeggeri

Tre mesi, oltre 4 milioni e mezzo di passeggeri. L’estate dell’aeroporto di Orio al Serio è tutta in questo numero, la somma dei viaggiatori di giugno, luglio e agosto, i mesi tradizionalmente più caldi dell’anno. Non solo dal punto di vista del meteo.

I numeri dell’aeroporto

Agosto si chiude con la migliore performance mensile dello scalo che per la prima volta ha superato la soglia del milione e mezzo di passeggeri: per la precisione 1.582.715. Nel 2019, l’anno del record ormai destinato all’archivio, erano stati 1.384.953, l’anno scorso 1.348.117. Per la cronaca, il record mensile della storia dello scalo era stato raggiunto non più tardi di luglio scorso con 1.482.782 passeggeri, ma si sapeva che avrebbe avuto una durata meno che minima.

Nei primi 8 mesi del 2023 Orio ha così toccato quota 10 milioni 715mila e 6 passeggeri, un milione e mezzo in più del 2019, 2,2 rispetto all’anno scorso con una crescita percentuale rispettivamente del 16,4 e del 26,2.

Un risultato confermato anche dalle medie giornaliere: ad agosto si è arrivati a 51.055 passeggeri contro i 43.481 del 2022 e i 44.659 del 2019. In sostanza lo scalo sta viaggiando con una media di oltre 1,3 milioni di presenze al mese, un dato che porterà a superare il record storico del 2019 (i famosi 13,8 milioni) per fine ottobre e a sfiorare quota 16 per fine anno. O forse addirittura a superarla.

Accessibilità e ambiente

Ma torniamo al dato dell’estate: detto dei 4.505.036 passeggeri da giugno a agosto, nello stesso periodo del 2019 se n’erano registrati 3.969.755 e nel 2022 3.917.760. Una crescita sul trimestre che supera in entrambi i casi (e pure molto abbondantemente) il mezzo milione e in percentuale rispettivamente il 13,5 e il 15.

Aeroporto di Orio al Serio Con tutti gli annessi e connessi del caso, in primis l’inevitabile impatto ambientale e le lunghe code nei giorni e nelle ore di punta per l’accesso all’aeroporto. Un problema, quest’ultimo, che troverà una parziale soluzione solo con l’apertura dell’ingresso stradale da est che dovrebbe concretizzarsi nei primi mesi del prossimo anno e il collegamento ferroviario da Bergamo (e Milano) previsto per la fine del 2026, come da tempistiche del Pnrr. In queste settimane è cominciato l’iter di esproprio delle aree interessate dal tracciato di poco più di 5 chilometri dalla stazione a Orio al Serio dove da mesi Sacbo sta lavorando alla parte di sua competenza, ovvero la realizzazione del tunnel di collegamento tra la futura stazione e il terminal.