Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 01 Giugno 2026

«Aiuole invase dai forasacchi, pericolo per i cani»

LA SEGNALAZIONE. Lo ha scritto una lettrice, ma il Comune difende il «taglio differenziato»

Lettura meno di un minuto.
Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

«Aiuole invase dai forasacchi, pericolo per i cani»
Un forasacco tra i peli di un cane

Erba troppo alta nelle aiuole di alcuni quartieri, con la presenza di «forasacchi», spighe che si infilano tra le zampe, nel naso e nelle orecchie dei cani e che, se non rimosse nell’immediato, richiedono poi l’intervento chirurgico.

La denuncia è di una cittadina che ha preso carta e penna per scrivere al Comune, raccontando quanto accaduto al cane portato a passeggio in Borgo Palazzo: « Sabato ho dovuto ricorrere al pronto soccorso veterinario». La cittadina chiede «più tagli dell’erba di prati e aiuole». La situazione è nota a Palazzo Frizzoni che ribadisce però la sua posizione, a favore del taglio «differenziato», in media, 1-2 volte l’anno: «Abbiamo notato che nelle aree dove si sfalcia di più il forasacco si diffonde maggiormente - spiega l’assessore all’Ambiente Oriana Ruzzini -. I benefici del differenziato sono diversi: dal primo censimento, degli 8mila insetti intercettati non è stata rinvenuta nessuna zecca».

L’invito dell’assessore è «di portare pazienza in questo periodo in cui assistiamo alle fioriture del forasacco, frequentando le aree cani dove l’erba viene sempre tagliata. È bene poi controllarli e spazzolarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Animali
Storie, Curiosità
Oriana Ruzzini