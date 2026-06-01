«Aiuole invase dai forasacchi, pericolo per i cani»

La denuncia è di una cittadina che ha preso carta e penna per scrivere al Comune, raccontando quanto accaduto al cane portato a passeggio in Borgo Palazzo: « Sabato ho dovuto ricorrere al pronto soccorso veterinario». La cittadina chiede «più tagli dell’erba di prati e aiuole». La situazione è nota a Palazzo Frizzoni che ribadisce però la sua posizione, a favore del taglio «differenziato», in media, 1-2 volte l’anno: «Abbiamo notato che nelle aree dove si sfalcia di più il forasacco si diffonde maggiormente - spiega l’assessore all’Ambiente Oriana Ruzzini -. I benefici del differenziato sono diversi: dal primo censimento, degli 8mila insetti intercettati non è stata rinvenuta nessuna zecca».