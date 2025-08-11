Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025

All’Edonè di Bergamo il concerto degli australiani «New Christs»

L’EVENTO. In programma alle 21 di sabato 16 agosto, con ingresso gratuito. Nel contesto della «Sagra bell’e buono».

Redazione Web
Redazione Web

Il frontman Rob Younger
Il frontman Rob Younger

Bergamo

All’Edonè di Bergamo arrivano i «New Christs», sabato 16 agosto alle 21. Il gruppo, colonna portante del rock contemporaneo australiano, è guidato da Rob Younger e ha attraversato decenni di cambi di formazione, evoluzione stilistica e culto sotterraneo.

Il concerto a Bergamo

I «New Christs» saranno a Bergamo in occasione dell’uscita del doppio vinile «The burning of Rome: selected works», di Wild Honey Records e Folc Records, celebrando il loro ritorno in Europa con una serata speciale proprio all’Edonè: la band si esibirà con una formazione completa, con Rob Younger accompagnato da Dave Kettley, Brent Williams, Jim Dickson e Paul Larsen.

Tutte le info

Il concerto sarà all’Edonè, in via Gemelli 17 a Bergamo, sabato 16 agosto. Inizio concerto alle 21, ingresso gratuito. La serata è inserita nel contesto della «Sagra bell’e buono», con un gran numero di proposte culinarie del Sud Italia e una lunga serie di iniziative collaterali.

