All’Edonè di Bergamo il concerto degli australiani «New Christs»

All’Edonè di Bergamo arrivano i «New Christs», sabato 16 agosto alle 21. Il gruppo, colonna portante del rock contemporaneo australiano, è guidato da Rob Younger e ha attraversato decenni di cambi di formazione, evoluzione stilistica e culto sotterraneo.

Il concerto a Bergamo

I «New Christs» saranno a Bergamo in occasione dell’uscita del doppio vinile «The burning of Rome: selected works», di Wild Honey Records e Folc Records, celebrando il loro ritorno in Europa con una serata speciale proprio all’Edonè: la band si esibirà con una formazione completa, con Rob Younger accompagnato da Dave Kettley, Brent Williams, Jim Dickson e Paul Larsen.

Tutte le info