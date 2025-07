All’ospedale di Bergamo la scuola non va in vacanza: iniziate le lezioni estive

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la scuola non va in vacanza. Proseguono anche nel 2025 le attività promosse e coordinate dall’associazione ConGiulia, giunte alla tredicesima edizione: un presidio educativo che accompagna bambini e adolescenti ricoverati durante i mesi estivi, garantendo continuità formativa e relazionale.

Lunedì 14 luglio l’incontro tra il direttore generale dell’Asst Francesco Locati, l’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici del Comune di Bergamo Marzia Marchesi, la responsabile Dapss (Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali) del dipartimento Materno, infantile e pediatrico Patrizia Ghilardi, con docenti e volontari coinvolti.

I numeri

Presenti anche il presidente dell’associazione ConGiulia, Antonio Gabrieli, e la referente della scuola estiva Giovanna De Ponti, che hanno fatto il punto sulle prime settimane: 145 volontari coinvolti, tra insegnanti, coordinatori, segreteria e operatori. Sono già 73 i bambini e ragazzi raggiunti, dai 3 ai 18 anni, nei reparti della Torre 2 e in Cardiologia pediatrica. L’anno scorso, nei due mesi estivi, erano stati 220.

La novità

Novità di quest’anno è la presenza stabile in Terapia intensiva pediatrica, dove due insegnanti si alternano per offrire alfabetizzazione a una giovane paziente, garantendo continuità educativa in un contesto di cura complesso: il progetto conferma la sua flessibilità nel rispondere ai bisogni educativi anche nei reparti più delicati.