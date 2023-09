Alluvione in Libia: nel contingente dei soccorritori anche due Vigili del fuoco da Bergamo

Decollato da Pisa alle 13.30 di mercoledì 13 settembre il contingente dei vigili del fuoco diretto in Libia in seguito alla devastazione causata dall’uragano Daniel nella zona orientale del Paese. Il contingente è composto da 27 vigili del fuoco, esperti nel soccorso acquatico, operatori Nbcr (Nucleare Biologico chimico Radiologico), unità Tast (Technical Assistence and Support Team) e un esperto in Comunicazione in emergenza, provenienti dai comandi di Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia e Campania. Il team è diretto nella città di Derna a bordo del C130 dell’Aeronautica militare. Tra loro anche due Vigili del fuoco del comando di Bergamo: Omar Petró e Sara Zangarini.