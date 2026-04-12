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Cronaca / Bergamo Città Domenica 12 Aprile 2026

«Amò toecc insema soi Coi de Berghem»: in duemila alla Camminata delle scuole cattoliche - Foto

L’APPUNTAMENTO. «Un’occasione per trascorrere una domenica un po’ diversa, per stare insieme». Sostenendo il progetto benefico Manila Express.

Laura Arnoldi
Laura Arnoldi
«Amò toecc insema soi Coi de Berghem»: in duemila alla Camminata delle scuole cattoliche - Foto
Tante famiglie alla Camminata delle scuole cattoliche di Bergamo
(Foto di Yuri Colleoni)

Bergamo

Quasi duemila i partecipanti alla «Amò toecc insema soi Coi de Berghem», la Camminata delle scuole cattoliche di Bergamo, organizzata dalla scuola Caterina Cittadini delle suore Orsoline di Somasca in collaborazione con l’Associazione Caterina Cittadini, l’Associazione Genitori Scuole cattoliche e il Csi, con partenza ed arrivo alla scuola delle Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca.

«Una domenica diversa, insieme»

«La Camminata è un’occasione per trascorrere una domenica un po’ diversa - ha detto suor Carla Lavelli, preside della scuola media Maria Regina - per stare insieme, per dare visibilità alla scuola cattolica. È bene che ci vedano e sentano. È anche un’occasione per sostenere il progetto di solidarietà Manila Express che coinvolge un gruppo di nostri ex studenti».

«Amò toecc insema soi Coi de Berghem»: in duemila alla Camminata delle scuole cattoliche - Foto
Tante le famiglie presenti
(Foto di Yuri Colleoni)
«Amò toecc insema soi Coi de Berghem»: in duemila alla Camminata delle scuole cattoliche - Foto
La partenza
(Foto di Yuri Colleoni)

Anche don Emanuele Poletti, assistente spirituale Agesc di Bergamo, ha sottolineato nel suo saluto che la scuola cattolica sta vedendo riconosciuto il suo ruolo: «Eppur si muove è la frase attribuita a Galileo Galilei, che con le sue teorie, anche contrastate dalla Chiesa di allora, rivelò che la Terra gira intorno al Sole. Ecco si può dire la stessa cosa per la scuola paritaria: qualcosa si muove, anche se lentamente. Dopo il riconoscimento avvenuto 25 anni fa della parità giuridica, ma non ancora economica, il bonus nazionale va in quella direzione. Noi siamo qui perché crediamo nell’educazione integrale delle giovani generazioni». Don Poletti ha poi chiesto attraverso il gesto semplice della preghiera a Maria, Regina della Pace, di rispondere alla richiesta di Papa Leone di invocare il dono della pace e pregare Dio per la pace per tutti.

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