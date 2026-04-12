«Amò toecc insema soi Coi de Berghem»: in duemila alla Camminata delle scuole cattoliche - Foto

«Una domenica diversa, insieme»

«La Camminata è un’occasione per trascorrere una domenica un po’ diversa - ha detto suor Carla Lavelli, preside della scuola media Maria Regina - per stare insieme, per dare visibilità alla scuola cattolica. È bene che ci vedano e sentano. È anche un’occasione per sostenere il progetto di solidarietà Manila Express che coinvolge un gruppo di nostri ex studenti».

Anche don Emanuele Poletti, assistente spirituale Agesc di Bergamo, ha sottolineato nel suo saluto che la scuola cattolica sta vedendo riconosciuto il suo ruolo: «Eppur si muove è la frase attribuita a Galileo Galilei, che con le sue teorie, anche contrastate dalla Chiesa di allora, rivelò che la Terra gira intorno al Sole. Ecco si può dire la stessa cosa per la scuola paritaria: qualcosa si muove, anche se lentamente. Dopo il riconoscimento avvenuto 25 anni fa della parità giuridica, ma non ancora economica, il bonus nazionale va in quella direzione. Noi siamo qui perché crediamo nell’educazione integrale delle giovani generazioni». Don Poletti ha poi chiesto attraverso il gesto semplice della preghiera a Maria, Regina della Pace, di rispondere alla richiesta di Papa Leone di invocare il dono della pace e pregare Dio per la pace per tutti.