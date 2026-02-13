Arresto per tentato furto a Bergamo: 26enne trovato con oggetti rubati

In via San Colombano a Bergamo, un uomo stava rovistando nelle autovetture in sosta, probabilmente con l’intento di fuggire dopo il furto. Chiamate dai residenti, le volanti sono arrivate sul posto e hanno intercettato e bloccato il sospetto, un marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Durante la perquisizione, sono stati trovati oggetti di dubbia provenienza, tra cui occhiali, telefoni cellulari, una cassa audio e strumenti atti allo scasso, come una tronchese e un coltello.