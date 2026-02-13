Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 13 Febbraio 2026

Arresto per tentato furto a Bergamo: 26enne trovato con oggetti rubati

NELLA NOTTE. La Polizia di Bergamo è intervenuta a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112.

Bergamo

In via San Colombano a Bergamo, un uomo stava rovistando nelle autovetture in sosta, probabilmente con l’intento di fuggire dopo il furto. Chiamate dai residenti, le volanti sono arrivate sul posto e hanno intercettato e bloccato il sospetto, un marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Durante la perquisizione, sono stati trovati oggetti di dubbia provenienza, tra cui occhiali, telefoni cellulari, una cassa audio e strumenti atti allo scasso, come una tronchese e un coltello.

L’uomo, con numerosi precedenti, è stato arrestato per tentato furto e denunciato per ricettazione e violazione del foglio di via. Nella mattinata successiva, l’arresto è stato convalidato e disposta la custodia cautelare in carcere. L’Ufficio immigrazione sta ora lavorando per l’espulsione dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
polizia di bergamo