Venerdì 13 Febbraio 2026
Arresto per tentato furto a Bergamo: 26enne trovato con oggetti rubati
NELLA NOTTE. La Polizia di Bergamo è intervenuta a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112.
In via San Colombano a Bergamo, un uomo stava rovistando nelle autovetture in sosta, probabilmente con l’intento di fuggire dopo il furto. Chiamate dai residenti, le volanti sono arrivate sul posto e hanno intercettato e bloccato il sospetto, un marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.
Durante la perquisizione, sono stati trovati oggetti di dubbia provenienza, tra cui occhiali, telefoni cellulari, una cassa audio e strumenti atti allo scasso, come una tronchese e un coltello.
L’uomo, con numerosi precedenti, è stato arrestato per tentato furto e denunciato per ricettazione e violazione del foglio di via. Nella mattinata successiva, l’arresto è stato convalidato e disposta la custodia cautelare in carcere. L’Ufficio immigrazione sta ora lavorando per l’espulsione dell’uomo.
