Assunzione, il Vescovo Beschi: «La speranza non è ingenuità ma fiducia in Dio»

«Vogliamo celebrare la Solennità che ci propone l’immagine, visione luminosa di Maria, capace di penetrare l’oscurità delle nostre vite, accogliendo quella forza spirituale che ci viene dalla contemplazione. La speranza non è ingenuità ma fiducia in Dio». Monsignor Beschi ha ricordato la celebrazione di giovedì a Monte Sole in cui il cardinale Zuppi ha letto i nomi dei 12.000 bambini uccisi a Gaza, «non sono numeri - ha ripetuto il vescovo - ma persone. Ogni persona è unicità nello spirito e nel corpo. Come lo sono tutte le vittime degli altri 59 conflitti che insanguinano il mondo».