«Balzer Globe» al capolinea: si cerca un nuovo gestore

«No comment»

Era nell’aria da alcuni giorni e ora è ufficiale che il locale ipogeo sotto piazza Dante abbasserà le saracinesche in attesa di un nuovo gestore. L’esperienza del Globe non ha dato i frutti sperati e la dimostrazione arriva proprio dai diretti interessati: da un lato la proprietà, rappresentata dalle famiglie Cividini e Previtali, mentre dall’altro il gestore Patrizio Locatelli . Al momento tutti si trincerano dietro a un laconico «no comment». Bocche cucite, insomma, in attesa di capire chi subentrerà nella gestione del locale, in centro a Bergamo. Il mancato successo del format mette di nuovo l’accento sulle difficoltà riscontrate nel far decollare la ristorazione di un certo livello nel salotto cittadino.

Anni di lavori

Il nuovo locale è nato dopo lunghi lavori certosini, portati avanti per mesi nel recupero dell’ex Diurno e che nel contempo hanno visto nascere anche la nuova piazza Dante con la grande «bocca» e l’elegante scalinata che conduce proprio all’ingresso del locale, preso in gestione dalla stessa società che opera allo storico Balzer. Il progetto di riqualificazione ha rispettato lo stile architettonico del rifugio antiaereo, consolidando le fondazioni per ricavare uno spazio unico nel suo genere. Basta confrontare le immagini storiche con il nuovo edificio per rivedere la struttura originaria, che oggi rivive nei nuovi ambienti, dalla sala principale a forma circolare alle salette con tavoli e divani ricavate nei corridoi. L’apertura del locale aveva suscitato parecchia curiosità tra i bergamaschi, che erano entrati per la prima volta al Globe in occasione della tappa bergamasca di Miss Italia a luglio 2023, alla quale aveva fatto seguito una vera inaugurazione settembrina, capace di attirare centinaia di persone. La gestione aveva anche programmato una serie di manifestazioni e di eventi, legati anche alla musica dal vivo, con un palinsesto a cui aveva collaborato anche Giacomo Poretti. Il contratto di locazione prevedeva nove anni, rinnovabili per un periodo analogo, mentre nelle prossime settimane si attendono novità sulla gestione futura del locale.