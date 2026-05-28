Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 28 Maggio 2026

Bergamo, 1,3 milioni per trasformare via Ghislandi contro il caldo

IL PROGETTO. Il Comune conferma il finanziamento del Ministero: aiuole drenanti, alberi e ciclopedonale per ridurre temperature ed emissioni.

Lettura 1 min.
Bergamo, 1,3 milioni per trasformare via Ghislandi contro il caldo

Bergamo

Bergamo conferma il proprio impegno nella transizione ecologica urbana e porta a casa un finanziamento da 1,3 milioni di euro per trasformare via Ghislandi in un «rifugio climatico lineare». La conferma è arrivata giovedì 28 maggio a Torino, durante «Delivering Europe’s Urban Climate Transition», l’appuntamento annuale delle città europee coinvolte nella Missione Ue «100 Climate-Neutral and Smart Cities».

All’incontro ha partecipato l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini. Con Bergamo fanno parte della rete italiana Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino: nove città inserite nel percorso europeo verso la neutralità climatica.

Via Ghislandi, 1,3 milioni contro l’isola di calore

Il finanziamento, assegnato dal Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sarà destinato a via Ghislandi, individuata come una delle principali isole di calore della città grazie anche a uno studio dell’Agenzia spaziale europea. Il progetto prevede aiuole drenanti, nuovi alberi e una ciclopedonale. L’obiettivo è abbassare le temperature, migliorare il drenaggio dell’acqua e ridurre le emissioni favorendo la mobilità dolce.

Il Climate City Contract

Il percorso delle città europee si basa sul Climate City Contract, strumento riconosciuto dalla Commissione europea per accelerare l’azione climatica locale. Negli ultimi anni le città italiane hanno lavorato insieme su governance della transizione energetica, coinvolgimento dei cittadini, decarbonizzazione dei distretti industriali e nuovi strumenti finanziari.

«L’incontro delle 100 città a Torino è un’occasione strategica per l’Italia e per Bergamo – dichiara Ruzzini –. Per la prima volta il Mase finanzia direttamente le città, riconoscendo l’impegno delle amministrazioni, della cittadinanza e delle imprese che hanno sottoscritto il Climate City Contract».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Firenze
Milano
Padova
Parma
Prato
Roma
Torino
Prestiti
Banche
Servizi finanziari
Macroeconomia
Economia, affari e finanza
Oriana Ruzzini
Unione Europea
agenzia spaziale europea
ministero dell'ambiente