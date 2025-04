Bergamo, il 23 aprile la Messa in ricordo di Papa Francesco. Il Vescovo: «Si è fatto vicino a questa umanità smarrita» - Il video delle campane a lutto

«Care sorelle e fratelli tutti, oggi, Lunedì dell’Angelo, Papa Francesco è morto. È grande il dolore che ci attraversa: la sua persona, le sue parole, i suoi gesti ci erano compagni di vita e lo sono stati fino all’ultimo. Proprio ieri (il giorno di Pasqua, 20 aprile, ndr) lo abbiamo visto ancora condividere con tutti la gioia della Pasqua e donare la Benedizione e la Pace al mondo intero». Sono le parole del messaggio del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, nel giorno del lutto per la morte di Papa Bergoglio. «Tanti saranno i ricordi, tante le preghiere, tante le lacrime: in questo momento vorrei consegnare a tutti la consapevolezza della Grazia che il Signore ci ha offerto nella persona e nella missione compiuta da Papa Francesco e la profonda gratitudine per la dedizione indescrivibile con cui si è fatto vicino a questa umanità smarrita e soprattutto ai piccoli e ai poveri, annunciando e testimoniando la gioia del Vangelo».

L’invito alla preghiera

«Invito tutti alla preghiera che dica dolore e riconoscenza e affidi a Dio la persona di Papa Francesco; invito i sacerdoti a proporla nelle nostre chiese». Lunedì 21 aprile tutte le parrocchie sono state invitate a suonare le campane a morto. «Nella preghiera eucaristica il ricordo di Papa Francesco sia fatto nella parte dei defunti e non più in quella dell’unione nella Chiesa» è l’indicazione della diocesi di Bergamo.

La messa in ricordo di Bergoglio

Mercoledì 23 aprile, alle 20.30, nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna in Bergamo, il Vescovo Francesco Beschi celebrerà una Santa Messa in suffragio di Papa Francesco e di ringraziamento per il suo servizio al Vangelo, alla Chiesa, al mondo.

Cambia la programmazione su Radio Alta