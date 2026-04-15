Bergamo, aperto il sottopasso ciclo-pedonale della stazione - Foto

È stato aperto nella mattinata di mercoledì 15 aprile il sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) che collega il lato nord- sud della città . Presenti l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi , il sindaco di Bergamo, Elena Carnevali e il Direttore investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Lucio Menta .

Il sottopasso, realizzato in cemento armato, presenta una larghezza di 5,75 metri e un’altezza superiore a 2,50 metri, ad eccezione delle zone di ammorsamento con le strutture esistenti. La lunghezza complessiva è pari a circa 160 metri. L’opera è dotata di un impianto di illuminazione a Led di ultima generazione, è stata mantenuta e completata l’installazione di un sistema di telecamere di videosorveglianza con remotizzazione delle immagini al posto di Polizia ferroviaria di Bergamo ed è stato installato un nuovo impianto di diffusione sonora per l’informazione al pubblico.