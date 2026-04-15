Bergamo, aperto il sottopasso ciclo-pedonale della stazione - Foto
L’INAUGURAZIONE. Collega i due lati della città: presenti Terzi, Carnevali e Menta. Percorso di 160 metri con luci a Led e sistema di sicurezza potenziato.
È stato aperto nella mattinata di mercoledì 15 aprile il sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Bergamo, realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) che collega il lato nord- sud della città. Presenti l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, il sindaco di Bergamo, Elena Carnevali e il Direttore investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Lucio Menta.
Il sottopasso, realizzato in cemento armato, presenta una larghezza di 5,75 metri e un’altezza superiore a 2,50 metri, ad eccezione delle zone di ammorsamento con le strutture esistenti. La lunghezza complessiva è pari a circa 160 metri. L’opera è dotata di un impianto di illuminazione a Led di ultima generazione, è stata mantenuta e completata l’installazione di un sistema di telecamere di videosorveglianza con remotizzazione delle immagini al posto di Polizia ferroviaria di Bergamo ed è stato installato un nuovo impianto di diffusione sonora per l’informazione al pubblico.
Con la riapertura dell’intera stazione, il sottopasso svolgerà anche la funzione di accessibilità al servizio ferroviario tramite le predisposizioni - oggi già realizzate – di scale e ascensori a servizio dei futuri binari di stazione. L’investimento economico complessivo del nuovo sottopasso è di circa 7 milioni di euro.
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