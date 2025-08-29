Bergamo, domenica 31 agosto la lettura dei nomi dei 12mila bambini uccisi dal 7 ottobre

«Bergamo per la pace» è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Bergamo per domenica 31 agosto in piazza Matteotti, davanti all’ingresso di Palazzo Frizzoni, dove si terrà la lettura pubblica dei nomi degli oltre 12mila bambini uccisi a partire dal 7 ottobre 2023: «In segno di memoria - scrive l’Amministrazione - rispetto e compassione verso le vittime innocenti della guerra».

«L’iniziativa - si legge in una nota - volta a riaffermare, attraverso un atto di testimonianza pubblica, l’impegno dell’Amministrazione nella promozione dei valori della pace, della giustizia e della dignità umana, si realizza sulla scia di quanto già promosso da autorevoli rappresentanti religiosi e civili, come il Cardinale Matteo Maria Zuppi, e in concomitanza della partenza, da diversi porti europei (Spagna, Italia, Tunisia), di decine di piccole imbarcazioni nell’ambito della Global Sumud Flotilla (coalizione internazionale di attivisti non violenti per i diritti umani provenienti da 44 Paesi) diretta a portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza».

Il programma

Alle 9,45 l’intervento di apertura di Marzia Marchesi, assessora alla Pace. Alle 10 l’avvio della lettura dei nomi dei 12mila bambini uccisi dal 7 ottobre 2023, con le voci del Vescovo Francesco Beschi e della sindaca Elena Carnevali. A seguire i gruppi di lettori aderenti e associazioni che hanno risposto all’appello, tra queste la Rete bergamasca pace e disarmo e il Coordinamento provinciale bergamasco Enti locali per la pace e i diritti umani.