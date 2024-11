Bergamo, una gru in pieno centro: arriva la capanna di Natale- Foto/Video

C’è un’alta gru in piazza Vittorio Veneto in pieno centro a Bergamo, indica che sta arrivando la Capanna di Natale che L’Eco di Bergamo porta in piazza, ogni anno, dal 1951 per volere del direttore don Andrea Spada: la piccola casa in legno ricostruita in mezzo alle vetrine scintillanti, vuole ribadire che il Natale non sono (solo) i regali e le tavole imbandite, ma è il sorriso e la gioia che guardano al domani con speranza, che progettano con tenacia giorni migliori.