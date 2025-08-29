Bergamo, ha aperto il Luna park. Festa per i 125 anni - video

Famiglie, giovani e bambini in festa per l’apertura del Luna Park. È stato aperto questa sera, venerdì 29 agosto, il parco divertimenti di Celadina.

Luna Park da 125 anni

Una tradizione, quella delle giostre per la fine dell’estate, che quest’anno compie 125 anni e che per l’occasione ha scelto di omaggiare i primi 2.000 visitatori con un braccialetto per accedere alle 70 attrazioni con uno sconto del 50% nella serata inaugurale. L’apertura del Luna Park è stata festeggiata con il taglio del nastro e della torta alla presenza del vicesindaco Sergio Gandi, del consigliere regionale Giovanni Malanchini e del comandante della Polizia provinciale Matteo Copia. L’edizione di quest’anno si presenta con tante novità nelle attrazioni, ma anche nella gestione dell’ordine pubblico, con la presenza di 15 addetti alla sicurezza, degli agenti della Polizia locale e di un presidio fisso della Croce Rossa.