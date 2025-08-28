Torna il luna park a Bergamo. «Rafforzato lo staff della sicurezza»

Il luna park torna in via Borgo Palazzo a Bergamo da venerdì 29 agosto fino a domenica 21 settembre. Il parco divertimenti riapre i battenti con oltre sessanta attrazioni dedicate al divertimento di grandi e piccoli, per un mese di festa che segna un anniversario speciale: i 125 anni dell’edizione di fine estate, una tradizione che si rinnova dal 1900 e che continua a coinvolgere generazioni di visitatori.

Controlli sicurezza

Dal 29 agosto con una promozione

«Siamo felici di poter tornare a Bergamo dopo l’ottimo riscontro ottenuto in primavera – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park – e ancora più orgogliosi di farlo in un anno speciale come questo, che segna 125 anni dalla prima apertura September Park qui a Bergamo. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per le famiglie e i giovani , rinnovando ogni volta l’offerta con proposte adatte a tutte le generazioni. Per garantire una maggiore tranquillità a tutti i visitatori, abbiamo inoltre rafforzato lo staff della sicurezza, con un presidio più ampio e organizzato».

Il programma

Il September Park rimane aperto fino a domenica 21 settembre, con oltre cinquanta attrazioni attive ogni giorno per adulti e bambini. Il calendario di eventi prende il via giovedì 4 settembre con la serata dedicata a Brainrot Italia, con la partecipazione di Thung Thung Sahur che regalerà figurine ai bambini e sarà disponibile per scattare foto insieme a loro; venerdì 12 settembre il luna park ospita uno spettacolo di droni, per la prima volta all’interno di un luna park italiano. Un centinaio di droni luminosi, ciascuno dotato di led RGB, animeranno il cielo con scritte, figure e coreografie sincronizzate. Domenica 21 settembre l’evento conclusivo con il Labubu Day, occasione per incontrare i celebri Labubu e scattare foto ricordo. In programma anche una giornata dedicata alle persone con disabilità, con data in via di definizione. Tutti i mercoledì saranno inoltre attive alcune promozioni su tutte le attrazioni.