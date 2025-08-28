Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025

Torna il luna park a Bergamo. «Rafforzato lo staff della sicurezza»

IL PARCO DIVERTIMENTI. Da venerdì 29 agosto a domenica 21 settembre. Durante la serata inaugurale, i primi 2000 visitatori riceveranno un braccialetto che permette di avere il 50% di sconto su tutte le attrazioni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il luna park a Bergamo
Il luna park a Bergamo

Bergamo

Il luna park torna in via Borgo Palazzo a Bergamo da venerdì 29 agosto fino a domenica 21 settembre. Il parco divertimenti riapre i battenti con oltre sessanta attrazioni dedicate al divertimento di grandi e piccoli, per un mese di festa che segna un anniversario speciale: i 125 anni dell’edizione di fine estate, una tradizione che si rinnova dal 1900 e che continua a coinvolgere generazioni di visitatori.

Controlli sicurezza

Quest’anno, inoltre, la gestione della sicurezza è stata affidata a una nuova agenzia, già attiva nei principali luna park italiani, con l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza ancora più alto per tutti i visitatori.

Il luna park di via Borgo Palazzo
Il luna park di via Borgo Palazzo

Dal 29 agosto con una promozione

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 29 agosto alle ore 20.30 con la serata inaugurale. In questa occasione, ai primi duemila visitatori verrà distribuito un braccialetto promozionale che permetterà di accedere alle attrazioni con uno sconto del 50%, valido esclusivamente per la serata stessa. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Bergamo.

«Siamo felici di poter tornare a Bergamo dopo l’ottimo riscontro ottenuto in primavera – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park – e ancora più orgogliosi di farlo in un anno speciale come questo, che segna 125 anni dalla prima apertura September Park qui a Bergamo. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per le famiglie e i giovani, rinnovando ogni volta l’offerta con proposte adatte a tutte le generazioni. Per garantire una maggiore tranquillità a tutti i visitatori, abbiamo inoltre rafforzato lo staff della sicurezza, con un presidio più ampio e organizzato».

Previsti sconti e promozioni al luna park di via Borgo Palazzo
Previsti sconti e promozioni al luna park di via Borgo Palazzo

Il programma

Il September Park rimane aperto fino a domenica 21 settembre, con oltre cinquanta attrazioni attive ogni giorno per adulti e bambini. Il calendario di eventi prende il via giovedì 4 settembre con la serata dedicata a Brainrot Italia, con la partecipazione di Thung Thung Sahur che regalerà figurine ai bambini e sarà disponibile per scattare foto insieme a loro; venerdì 12 settembre il luna park ospita uno spettacolo di droni, per la prima volta all’interno di un luna park italiano. Un centinaio di droni luminosi, ciascuno dotato di led RGB, animeranno il cielo con scritte, figure e coreografie sincronizzate. Domenica 21 settembre l’evento conclusivo con il Labubu Day, occasione per incontrare i celebri Labubu e scattare foto ricordo. In programma anche una giornata dedicata alle persone con disabilità, con data in via di definizione. Tutti i mercoledì saranno inoltre attive alcune promozioni su tutte le attrazioni.

Gli sconti

Durante l’intera permanenza del luna park saranno attive promozioni esclusive tramite un’app dedicata “AlphaLunaPark” e coupon stampabili, con sconti variabili applicati direttamente dai gestori delle singole attrazioni.

Gli orari

Gli orari di apertura del September Park di Bergamo 2025 sono i seguenti: da lunedì a giovedì il parco sarà aperto dalle 18.30 alle 24; il venerdì dalle 18.30 fino all’una di notte; il sabato dalle 16 fino all’una di notte; la domenica dalle 16 alle 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

