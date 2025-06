Bergamo, Largo Tironi: via i semafori arriva una rotonda. Lavori fino al 30 agosto

Come cambia la viabilità

La prima fase dei lavori

Fino al 30 giugno restringimento di carreggiata

In particolare, durante la prima fase dei lavori, fino al 30 giugno, sarà istituito un restringimento della carreggiata con l’attivazione di una corsia per senso di marcia e il divieto di transito pedonale, con deviazioni sui marciapiedi opposti nelle seguenti vie: via San Giorgio, via dei Caniana, via Carducci e via San Bernardino, in prossimità dell’intersezione con Largo Tironi.