Bergamo, nasce lo «Sportello energia e clima». Per accompagnare cittadini e imprese verso la neutralità climatica

Il Comune di Bergamo ha presentato il nuovo «Sportello energia e clima», pensato per accompagnare cittadini, imprese, amministratori di condomini e organizzazioni del territorio in un percorso concreto verso la neutralità climatica entro il 2030. Un progetto da 130mila euro finanziato con fondi europei.

Come funziona

L’obiettivo è offrire un punto di riferimento unico, semplice e accessibile, per orientarsi tra incentivi, efficienza energetica, riqualificazione degli edifici, energie rinnovabili e soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici, ma anche semplificare l’accesso alle informazioni e favorire decisioni consapevoli, offrendo un servizio gratuito. Per ricevere supposto basta scrivere una mail a [email protected], mentre è possibile prenotare un appuntamento online grazie al portale www.sportelloenergiabergamo.it. Gli esperti saranno a disposizione, online o telefonicamente, il lunedì e il mercoledì dalle 11 alle 13.

Un team di esperti

Tra i servizi rientrano le informazioni più aggiornate su incentivi e bandi, analisi delle bollette, orientamento alla riqualificazione edilizia, indicazioni su fotovoltaico e solare termico, supporto alla costituzione e gestione dell’autoconsumo, consulenza per l’adesione a comunità energetiche, chiarimenti sulla normativa relativa al comfort climatico e servizi dedicati alle imprese. Il team aiuta inoltre a riconoscere le diverse figure professionali coinvolte nei percorsi di riqualificazione energetica, facilitando la comprensione delle competenze necessarie. La gestione del servizio è affidata a R2M Solution, TerrAria e Lombardy Energy Cleantech Cluster – LE2C.

«Crescente necessità di supporto»

Spiega tutto Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica: «L’iniziativa risponde alla crescente necessità di supporto da parte dei cittadini per ridurre i consumi, comprendere la propria bolletta energetica, conoscere i bandi, sfruttare le opportunità disponibili e valutare possibilità di interventi di efficientamento energetico. Dalla scelta degli elettrodomestici fino alla possibilità di installare impianti fotovoltaici, ognuno può risparmiare e ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Lo sportello fornirà indicazioni utili al riguardo. Puntiamo anche a rendere operativa la Comunità energetica Sinergia, Cer di cui il Comune è socio fondatore. Sono stati organizzati otto incontri nei quartieri per illustrare lo sportello energia, ma anche per costituire i comitati di gestione della Cer Sinergia».

Gli incontri informativi

Questo il ciclo di incontri organizzato per illustrare lo sportello energia e i prossimi passi della Comunità energetica Sinergia:

Lunedì 26 gennaio 2026, ore 15:00–16:30, Sala Cutuli – Palazzo Frizzoni (Bergamo): Workshop Amministratori e Proprietari di Condomini – 1ª parte. Approfondimento sui temi dell’autoconsumo collettivo. Sportello Energia e Clima.

Lunedì 26 gennaio 2026, ore 17:00–18:30, Sala Cutuli – Palazzo Frizzoni (Bergamo): Workshop Cittadini – 1ª parte. Presentazione dello Sportello Energia e Clima: modalità di invio FAQ, materiali disponibili e richiesta di supporto via email o appuntamento. Focus su adesione alla CER Sinergia.

Lunedì 2 febbraio 2026, ore 18:00–19:00, Sala Laura Bassi – Social Domus, Piazzetta Marcovigi (Bergamo): Presentazione dello Sportello Energia e delle modalità di adesione alla CER Sinergia. Incontro rivolto a cittadini e stakeholder.

Martedì 17 febbraio 2026, ore 20:30–21:30, Sala Civica Redona – Casa del Quartiere, via Papa Leone XIII 27 (Bergamo): Presentazione dello Sportello Energia e delle modalità di adesione alla CER Sinergia. Incontro rivolto a cittadini e stakeholder.

Martedì 24 febbraio 2026, ore 15:00–16:30, Saletta privata Parco Olmi – Bar Ermanno, piazzale Malpensata (Bergamo): Workshop Amministratori e Proprietari di Condomini – 2ª parte. Autoconsumo collettivo: casi studio applicati. Sportello Energia e Clima.

Martedì 24 febbraio 2026, ore 17:00–18:30, Saletta privata Parco Olmi – Bar Ermanno, piazzale Malpensata (Bergamo): Workshop Cittadini – 2ª parte. Lettura delle bollette, autoconsumo collettivo e autoconsumo individuale diffuso. Focus su adesione alla CER Sinergia.

Marzo 2026, data da definire, online: 1° Webinar e Tavola Rotonda. Lo Sportello Energia e Clima come opportunità per il territorio. Incontro rivolto ad associazioni e operatori del settore.

Martedì 10 marzo 2026, ore 18:00–19:00, Spazio di Quartiere Villaggio – Sala 1, via Promessi Sposi 26 (Bergamo): Workshop Cittadini – 3ª parte. Restituzione delle novità sulle detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria e altri incentivi attivi. Focus su adesione alla CER Sinergia.

Martedì 24 marzo 2026, ore 20:30–22:00, CTE Carnovali – Sala Premarini, via dei Carpinoni 18 (Bergamo): Presentazione dello Sportello Energia e delle modalità di adesione alla CER Sinergia. Incontro rivolto a cittadini e stakeholder.

Mercoledì 8 aprile 2026, ore 18:00–19:00, CTE Valtesse – Sala A, via Samuele Biava 26 (Bergamo): Presentazione dello Sportello Energia e delle modalità di adesione alla CER Sinergia. Incontro rivolto a cittadini e stakeholder.

Aprile 2026, data da definire, online: 1° Seminario e Tavola Rotonda. Aggiornamenti dallo Sportello Energia e Clima: opportunità, esempi e casi studio. Incontro rivolto a cittadini, associazioni e operatori del settore.