Bergamo, la parrocchia di Sant’Anna piange don Eliseo Pasinelli

È stato curato, missionario fra gli emigranti italiani in Svizzera e infine parroco di tre parrocchie. È stato anche incaricato della pastorale dei malati nella nostra città. Sì è spento nella Fondazione Piccinelli a Scanzorosciate, don Eliseo Pasinelli, parroco emerito di Sant’Anna in Borgo Palazzo. Aveva 78 anni e da tempo era infermo. Nato a Fonteno il 26 giugno 1945, dopo l’ordinazione sacerdotale (28 giugno 1969) era stato coadiutore parrocchiale di Berbenno (1969-72) e alla Malpensata in città (1972-75). Nel 1975 il suo passaggio a Yverdon, in Svizzera, come missionario fra gli emigranti italiani. Fu sempre convinto della necessità della presenza di un sacerdote italiano fra gli emigranti italiani. Nel 1984 era diventato parroco di Palazzago e nel 1983 di Osio Sopra, dove è ancora ricordato per il suo impegno pastorale e attenzione ad associazioni, santuario, scuola materna e polisportiva.