Bergamo, proseguono i lavori su via Zambonate: modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori per la riqualificazione di via Zambonate, nel centro di Bergamo : dopo la rimozione della vecchia pensilina in zona Largo Cinque Vie, mentre si avviano alla conclusione i lavori di allargamento e sistemazione dei marciapiedi, il Comune di Bergamo si prepara all’ ultima fase di cantiere, quella delle opere di completamento e di posa dell’arredo urbano .