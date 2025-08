Bergamo, lo Spid resta gratuito grazie a un accordo tra Comune e Lepida

Un intervento in risposta all’annuncio dell’attuale gestore del servizio attivato per migliaia di cittadini, Register.it – SpidItalia, in cui comunicava che dal 1° settembre il servizio non sarebbe stato più gratuito, ma al costo di 10 euro l’anno a carico del cittadino. Una modifica, legata al venir meno di contributi statali, che rischiava di compromettere il principio fondamentale di universalità e accesso equo ai servizi pubblici digitali, in particolare per le fasce più fragili della popolazione.