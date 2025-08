Bicentenario Bolivia: Porta San Giacomo si colora di verde

Martedì 6 agosto Porta San Giacomo si illuminerà di verde , per celebrare il Bicentenario dell’Indipendenza della Bolivia , evento che si svolgerà in contemporanea a Torino, con l’illuminazione simbolica della Mole Antonelliana.

«Il verde è presente sia nella bandiera della Bolivia sia in quella dell’Italia – continua l’associazione –, segno d’integrazione, rispetto reciproco e dialogo interculturale. Per la Bolivia, il verde ha un valore particolarmente significativo, perché simboleggia la speranza, il progresso e il profondo legame con la natura. Vogliamo celebrare non solo l’amicizia tra i popoli, ma anche i valori condivisi di rispetto per l’ambiente, di unità e di futuro sostenibile».