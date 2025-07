Blackout a Bergamo, gelati sciolti e Pos bloccati. L’ira dei commercianti: «Chiederemo risarcimenti» - La fotogallery

«Si è tratto di un’interruzione del servizio pubblico» dice qualcuno. La chat WhatsApp aperta tra i negozianti del centro martedì era infuocata. Da piazza Sant’Anna e via Garibaldi, quasi tutti gli operatori del commercio hanno cercato dei palliativi. E mentre un tempo si ricorreva alla classica candela, oggi si utilizza la torcia del telefono. «I problemi ci sono, iniziati in Città Alta questa mattina – fa il punto Mariarosa Acquaroli, vicepresidente dell’associazione BergamoInCentro -. In città bassa l’energia sta andando a spizzichi e bocconi, c’è chi sopporta il disagio, chi meno. Senza luci in negozio i clienti non entrano, bisogna avere pazienza».