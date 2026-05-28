Blood on Board, un anno di soccorsi salvavita: 26 interventi nella Bergamasca

A un anno dall’avvio del progetto Bob – Blood on Board – la Lombardia traccia un bilancio più che positivo di una delle innovazioni più importanti introdotte nel sistema di emergenza-urgenza regionale. In dodici mesi, infatti, il sangue e il plasma trasportati a bordo degli elisoccorsi di Areu hanno contribuito a salvare 105 vite. E Bergamo si conferma protagonista di questo modello organizzativo diventato un riferimento a livello nazionale.

Tra gli episodi più significativi resi possibili dalla disponibilità immediata di emocomponenti c’è anche il soccorso alla professoressa Chiara Mocchi, gravemente ferita da un suo studente a Trescore Balneario. Un caso che aveva profondamente colpito l’opinione pubblica bergamasca e che aveva evidenziato quanto sia decisivo intervenire tempestivamente già nelle primissime fasi dell’emergenza. Proprio la docente, venerdì 29 maggio, riceverà dal presidente della Regione Attilio Fontana la Rosa Camuna, massima onorificenza lombarda.

La sperimentazione a Bergamo

Il progetto Blood on Board era stato introdotto un anno fa dopo una sperimentazione proprio sull’elisoccorso di Bergamo. Oggi la Lombardia è l’unica Regione italiana ad avere tutte e cinque le basi operative – Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio – dotate di sangue e plasma a bordo.

Nel dettaglio, in questo primo anno gli interventi effettuati con utilizzo di emocomponenti sono stati 26 a Bergamo, 29 a Milano, 28 a Como, 18 a Brescia e 7 a Sondrio. Numeri che raccontano l’efficacia di un sistema capace di portare trattamenti salvavita direttamente sul luogo dell’evento o durante il trasporto verso l’ospedale, anticipando cure fondamentali nei casi di gravi traumi, emorragie massive o shock emorragici.