Bossetti, la difesa potrà visionare le copie di foto e dna

Le copie delle immagini fotografiche ad alta risoluzione e quelle dei tracciati elettroferografici (la rappresentazione grafica delle analisi del Dna) dei reperti analizzati dal Ris di Parma durante le indagini per la morte di Yara Gambirasio, saranno messi a disposizione della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio della tredicenne rapita e uccisa a Brembate Sopra il 26 novembre del 2010 e ritrovata in un campo a Chignolo d’Isola il 26 febbraio del 2011.