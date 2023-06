Cantiere al rondò dell’autostrada, giù l’ultimo cavalcavia - Foto

Cade l’ultima campata dell’ultimo cavalcavia legato al vecchio rondò dell’A4, quello che dall’asse interurbano immetteva fino a qualche mese fa sulla circonvallazione. I lavori del maxi cantiere allo svincolo autostradale stanno proseguendo come da cronoprogramma su più fronti. Uno di questi si è aperto alcuni giorni fa: si tratta dell’ultima grande demolizione, prima dell’apertura – tra settembre e ottobre – del nuovo cavalcavia che tornerà a ricucire l’ex SS 671 e la circonvallazione Paltriniano in direzione Curno/Ponte San Pietro. Gli operai lavorano anche di notte per ostacolare il meno possibile la circolazione già appesantita dalle tante deviazioni che un’opera così complessa necessariamente comporta.