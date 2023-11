Cantiere rondò A4, giovedì e venerdì notte cambia la viabilità per chi arriva dalla città

Continuano i lavori per la sistemazione di uno dei più complessi nodi della viabilità della città di Bergamo, la rotatoria a ridosso del casello dell’autostrada A4. Nelle notti tra giovedì 23 e sabato 25 novembre i lavori per la realizzazione delle nuove direzioni da e verso la città renderanno necessaria la modifica della viabilità in direzione dell’autostrada e della circonvallazione per chi proviene da via Autostrada.

Il cantiere

«Un cantiere che continua a correre – spiega il Comune di Bergamo – per migliorare il traffico e ridurre l’incidentalità dell’area, quarto intervento eseguito in questi ultimi anni per migliorare la viabilità dell’asse che lambisce la città. Dopo gli interventi alla rotatoria di Campagnola (completamente rimodulata in occasione della riqualificazione degli ex Mangimi Moretti), al rondò delle Valli (con il nuovo sovrappasso per chi proviene dalla Val Seriana) e quello – ancora in fase di ultimazione e miglioramento – sulla via Pontesecco, si avvicina la conclusione – manca ormai qualche mese – del grande piano di miglioramento dell’assetto della rotatoria A4, dal 1990 uno dei luoghi più delicati per quel che riguarda il numero di incidenti nell’area urbana di Bergamo». L’ultimo intervento previsto, quello sul cosiddetto rondò imperfetto di Grumello del Piano - altro punto noto in città per il numero di incidenti -, sarà realizzato nell’ambito dei cantieri Pnrr per il nuovo E-BRT, la linea di bus elettrici in corsia preferenziale che collegherà Bergamo a Dalmine.

Per eseguire i lavori nelle notti di questa settimana, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede le seguenti modifiche alla viabilità:

Fase 1

Dalle ore 21.00 di giovedì 23 novembre 2023 e fino alle ore 06.00 di venerdì 24 novembre 2023 in via Autostrada nel tratto compreso tra la rotatoria della Circonvallazione e l’area mercatale di via Spino:

- divieto di transito, in direzione del centro città, per tutte le categorie dei veicoli bretella di collegamento tra la Circonvallazione Paltriniano e la Via Autostrada

- divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli

Fase 2

dalle ore 21.00 di venerdì 24 novembre 2023 e fino alle ore 06.00 di sabato 25 novembre 2023 in Via Autostrada nel tratto compreso tra l’area mercatale di Via Spino e la rotatoria della Circonvallazione: