Cartoni animati in corsia arriva al cinema: a Bergamo i corti realizzati dai giovani pazienti pediatrici

Dai reparti pediatrici al grande schermo: sette cortometraggi in stop motion realizzati da bambini e ragazzi ricoverati negli ospedali di Brescia e Bergamo arrivano al cinema con due proiezioni speciali aperte al pubblico. Dopo l’appuntamento al Cinema Nuovo Eden di Brescia è in programma domenica 7 giugno (alle 10.30) quello al Cinema Lo Schermo Bianco di Bergamo, dove i giovani autori saranno presenti in sala insieme alle loro famiglie per condividere il risultato di un percorso creativo che ha trasformato la degenza in un’esperienza di espressione e collaborazione.

I promotori dell’iniziativa «Cartoni animati in corsia» Le opere nascono all’interno di «Cartoni animati in corsia», progetto promosso dall’Associazione Avisco – Audiovisivo scolastico ETS. Nel biennio 2025-2026 l’iniziativa ha coinvolto bambini e ragazzi dai 2 ai 20 anni attraverso 110 laboratori realizzati nei reparti pediatrici degli Spedali Civili di Brescia e dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I partecipanti hanno sperimentato il linguaggio dell’animazione utilizzando carta colorata, sabbia e plastilina per dare vita a personaggi, ambientazioni e storie originali.

Particolarmente significativa l’ispirazione tratta da poesie e albi illustrati dedicati all’infanzia e all’adolescenza. Tra i titoli che hanno guidato il lavoro creativo figurano «Pieno e vuoto», «Occhio ladro», «Poesie di luce», «Sdeng Bum Splash! Il grande libro dei rumori» e «Si può». Animare un albo illustrato significa trasformare la lettura in un’esperienza condivisa, nella quale ogni partecipante contribuisce alla costruzione di una narrazione collettiva, imparando il valore della collaborazione e del rispetto del lavoro degli altri.