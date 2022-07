Cavi bruciati per ricavare rame: l’inchiesta milanese coinvolge anche una ditta bergamasca

Pare si ricavassero grossi quantitativi di rame bruciando guaine di copertura di cavi elettrici, nell’ambito di un’attività di smaltimento illecito di rifiuti. Le operazioni erano svolte soprattutto di notte, per evitare i controlli. E il rame ricavato, a quanto riporta l’Ansa, era venduto a una società della provincia di Bergamo , il cui titolare è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Lambisce così anche la nostra provincia un’inchiesta coordinata dalla Dda di Milano che ha documentato tra l’altro l’illecito trattamento di più di 112.000 chili di cavi elettrici. Un’attività particolarmente inquinante poiché bruciare materiali plastici produce rilascio di sostanze anche pericolose, in atmosfera e sul suolo. Per questo, oltre al traffico illecito di rifiuti, è stato anche contestato l’inquinamento ambientale.