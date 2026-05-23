Cerca di rubare in un ristorante e si nasconde dietro un frigo, arrestata

L’intervento delle Volanti è scattato nella mattinata di venerdì, dopo la segnalazione del titolare dell’attività, insospettito dalla presenza di una persona all’interno del locale. Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, hanno trovato la donna ancora nascosta nel ristorante, dietro un frigorifero in cucina, e l’hanno fermata.

La fuga del complice e le immagini delle telecamere

Dalle indagini, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è emerso che durante la notte due persone si erano introdotte nel locale dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso. Alla vista di un’auto in transito, l’uomo era fuggito riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce, mentre la donna era rimasta nascosta all’interno dell’esercizio.

Il titolare, ignaro dell’accaduto, aveva poi iniziato regolarmente la giornata di lavoro. Solo più tardi, mentre stava per chiudere il locale, ha notato una sagoma provenire dalla cucina e ha chiamato il 112.

Merce per 2mila euro e obbligo di firma

Secondo gli accertamenti, la donna avrebbe tentato di asportare merce per circa 2.000 euro. A suo carico risultava anche un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bergamo, violazione per la quale è stata denunciata.