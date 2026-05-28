Ciclovia Milano-Monaco, la Regione stanzia altri 10 milioni per i 90km bergamaschi

Per la progettazione e la realizzazione del tratto bergamasco della ciclovia che unirà Milano a Monaco di Baviera, Regione Lombardia stanzia dieci milioni di euro ulteriori. Lo prevede l’accordo con la provincia di Bergamo approvato dalla giunta regionale, che definisce gli impegni di ciascuno e individua alcuni lotti strategici, dai collegamenti tra le tratte esistente, a nuovi attraversamenti e passerelle agli interventi di messa in sicurezza e opere di continuità sil tracciato fra Alto Sebino, Val Cavallina e pianura bergamasca.

I dettagli del progetto

La ciclabile collegherà l’Adda al Serio collegando i due parchi e proseguendo verso il lago d’Endine e il lago d’Iseo a Lovere. La tempistica prevede la consegna dei lavori entro il 2027 e il completamento degli interventi entro il 2029. Sono «quasi 90 chilometri sul territorio bergamasco» ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi.

«Come Regione - ha ricordato -, abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, sostenendo negli anni la progettazione e la realizzazione di numerosi tratti ciclabili inseriti nel Piano regionale della mobilità ciclistica, aggiornato lo scorso aprile. Con questo accordo, condiviso con la Provincia di Bergamo, compiamo un ulteriore passo avanti».

«Investire in infrastrutture ciclabili moderne e sicure - ha aggiunto l’assessore ai Trasporti Franco Lucente - significa offrire ai cittadini nuove modalità di spostamento integrate con il trasporto pubblico locale e ferroviario, favorendo collegamenti efficienti tra territori». E «la ciclovia Milano-Monaco - ha concluso l’assessore al Turismo Debora Massari - rappresenta una straordinaria opportunità di promozione turistica internazionale per la Lombardia e per i territori attraversati».

Il viaggio istituzionale a Monaco

Nelle giornate del 31 maggio e primo giugno, Regione Lombardia sarà presente a Monaco per partecipare ad una serie di attività di promozione della ciclovia, alla presenza delle autorità bavaresi. Oltre alla presentazione ufficiale, il primo giugno prenderà il via il «Bike Track Test 2026», viaggio-esperienza promosso per testare e valorizzare la ciclovia Milano-Monaco. Una delegazione composta da circa venti persone percorrerà 610 chilometri attraverso Germania, Austria e Italia lungo il tracciato dell’itinerario cicloturistico internazionale.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del test già svolto nel giugno 2025 sulla tratta Bolzano-Milano, che aveva consentito di verificare la percorribilità del percorso anche da parte di gruppi numerosi di ciclisti, evidenziandone punti di forza e aspetti da migliorare