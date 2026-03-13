Città Alta, cambia il trasporto merci: Corsarola libera dai furgoni

Nuove regole per il trasporto merci in Città Alta a partire dal prossimo mese di giugno. L’obiettivo è ridurre sensibilmente la presenza di veicoli commerciali lungo l’asse principale compreso tra piazza Mercato delle Scarpe, piazza Vecchia e piazza Mascheroni, interessato da livelli di congestione elevati in relazione all’aumento dei visitatori e alla crescita delle attività economiche. Negli ultimi anni, infatti, il principale asse viario di Città Alta ha registrato un aumento della pressione veicolare, con conseguenti disagi per residenti e visitatori, problemi di decoro urbano e rischi di interferenza tra i flussi pedonali e il transito dei furgoni.

«Il nuovo assetto è il risultato di un lungo lavoro dell’Amministrazione comunale e di un percorso di confronto con residenti, associazioni di categoria, commercianti, corrieri e operatori della logistica. L’obiettivo è stato quello di costruire una soluzione che tenesse insieme esigenze diverse: la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico, i diritti dei residenti e le necessità di chi gestisce il carico e scarico delle merci» dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità del Comune di Bergamo, Marco Berlanda.

Da destra: L’assessore alle Politiche della mobilità Marco Berlanda con il Dirigente della Mobilità Silvano Armellini e Paola Allegri della Divisione Mobilità e Trasporti In questo contesto si inserisce il nuovo assetto logistico che si affianca alle recenti misure di regolamentazione già introdotte, tra cui l’estensione della Ztl del centro storico in via San Lorenzo, l’obbligo di accreditamento dei veicoli commerciali attraverso il portale Atb e l’attivazione di telecamere di controllo in ingresso e in uscita. Il percorso verso la nuova organizzazione - fa sapere Palazzo Frizzoni - ha previsto incontri con le rappresentanze dei residenti, questionari e comunicazioni rivolti a fornitori e trasportatori, incontri con le associazioni dei commercianti, confronti con i corrieri e approfondimenti specifici con i trasportatori di colli pesanti.

Divieto di transito lungo l’asse principale

Il nuovo modello prevede, come misura centrale, il divieto di transito lungo l’asse principale di Città Alta vale a dire via Gombito, piazza Vecchia, via Colleoni, via Mura di Santa Grata (incrocio con via Salvecchio), via San Pancrazio per tutte le tipologie di veicoli commerciali di categoria N1, cioè i veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. Restano possibili eccezioni per i carichi pesanti o ingombranti, che saranno valutate caso per caso.

Le aree di sosta per i veicoli commerciali

Il sistema si basa inoltre sull’individuazione di spazi di sosta dedicati ai veicoli commerciali, sull’effettuazione delle consegne nell’ultimo miglio con carrelli a spinta, elettrici o con altri mezzi che non intralcino il flusso pedonale, stalli compensativi per i residenti. Le aree di sosta individuate per il carico-scarico sono localizzate in largo Colle Aperto, piazza Mercato del Fieno, piazza Mercato delle Scarpe, piazza Reginaldo Giuliani e via Mario Lupo, con accessi e percorsi consentiti attraverso viale delle Mura, via della Boccola, via della Fara, Porta Sant’Agostino, via San Lorenzo, via Arena, via San Giacomo, via Porta Dipinta e via Mario Lupo, a seconda della destinazione.

I nuovi orari di accesso

Per quanto riguarda gli orari, nell’area di largo Colle Aperto sono previsti 10 stalli utilizzabili per la sosta dei veicoli commerciali dalle 8.30 alle 13 dal lunedì al venerdì, con disco orario e permanenza massima di 2 ore. Al di fuori di questa fascia oraria gli stalli sono riservati ai residenti. L’accesso e l’uscita avvengono attraverso Porta Sant’Agostino, viale delle Mura e Largo Colle Aperto, senza vincoli orari, in quanto l’area è esterna alla ZTL del Centro storico.

Nell’area di piazza Mercato del Fieno sono previsti 5 stalli. L’accesso e l’uscita sono consentiti dal lunedì al venerdì nelle fasce 7-7.45, con uscita obbligatoria entro le 8, e 9-11, con uscita obbligatoria entro le 11.15. La sosta è consentita dalle 9 alle 11; al di fuori di questa fascia gli stalli sono destinati ai residenti. Il percorso consigliato è da Porta Sant’Agostino lungo viale delle Mura, via della Fara, via San Lorenzo fino all’area Mercato del Fieno.

In Piazza Mercato delle Scarpe sono previsti 3 stalli, con sosta consentita esclusivamente ai veicoli di categoria N1. L’accesso è previsto da Porta Sant’Agostino, viale delle Mura, via San Giacomo e piazza Mercato delle Scarpe, mentre l’uscita avviene lungo piazza Mercato delle Scarpe, via Porta Dipinta, viale delle Mura e Porta Sant’Agostino. Le finestre orarie di accesso e uscita sono, dal lunedì al venerdì, 7-7.45 con uscita entro le 8 e 9-11 con uscita entro le 11.15.

In piazza Reginaldo Giuliani sono previsti 3 stalli, riservati alla sosta dei soli veicoli di categoria N1. Il percorso di accesso è da Porta Sant’Agostino, viale delle Mura, via San Giacomo, via Gaetano Donizetti, piazza Reginaldo Giuliani; l’uscita avviene da piazza Reginaldo Giuliani, via Mario Lupo, via San Lorenzo, via della Fara, viale delle Mura e Porta Sant’Agostino. Anche in questo caso gli orari di accesso e uscita, dal lunedì al venerdì, sono 7-7.45 con uscita obbligatoria entro le 8 e 9-11 con uscita obbligatoria entro le 11.15.

In via Mario Lupo è previsto infine 1 stallo, anch’esso riservato alla sosta dei soli veicoli di categoria N1. Il percorso di accesso è da Porta Sant’Agostino, viale delle Mura, via San Giacomo, piazza Mercato delle Scarpe, via Gaetano Donizetti e via Mario Lupo; l’uscita avviene da via Mario Lupo lungo via San Lorenzo, via della Fara, viale delle Mura e Porta Sant’Agostino. Le finestre orarie restano le medesime: 7-7.45 con uscita entro le 8 e 9-11 con uscita entro le 11.15, dal lunedì al venerdì.

Le deroghe alle categorie speciali

Accanto alla nuova disciplina generale, sono previste anche alcune categorie speciali di carico-scarico, per le quali resta fermo il divieto di transito sulla Corsarola e obbligo di utilizzo delle aree di sosta dedicate. Per i servizi postali, i corrieri e simili, gli orari consentiti sono 7-7.45 con uscita entro le 8, 9-12.30 con uscita entro le 12.45 e 15.00-18.30 con uscita entro le 19. I veicoli per la consegna di medicinali urgenti non hanno limitazioni orarie, in numero pari ai mezzi dell’attività. Nessuna limitazione oraria, sempre in numero pari ai mezzi dell’attività, anche per le attività commerciali che producono alimenti destinati al consumo immediato non surgelato, come ad esempio pony pizza, catering e pesce. Per i distributori di giornali l’accesso è consentito dalle 5 alle 10 con uscita obbligatoria entro le 10.15, in numero pari ai mezzi dell’attività. Per le attività commerciali che producono e distribuiscono pasticceria fresca e/o latte fresco e per le lavanderie, gli orari sono 5-7.45, con uscita obbligatoria entro le 8, e 9-11, con uscita obbligatoria entro le 11.15 in numero pari ai mezzi dell’attività.

Stalli a favore dei residenti