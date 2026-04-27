Comune e Rfi, approvata la convenzione per la nuova stazione: investimento da 20 milioni di euro

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato lo schema di convenzione attuativa con Rfi spa (Rete ferroviaria italiana) per la realizzazione della nuova stazione del Trasporto pubblico locale (Tpl), un’opera strategica inserita nel Programma regionale Fesr 2021–2027, nell’ambito dell’«Iniziativa multimodale urbano» dedicata alla mobilità sostenibile. Il progetto, finanziato con 20 milioni di euro, punta a migliorare l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, rendendo più accessibile e interconnesso l’intero sistema. Con la convenzione vengono definiti i ruoli: il Comune sarà soggetto beneficiario del finanziamento, mentre Rfi assumerà il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante per progettazione e lavori.

La nuova stazione Tpl si inserisce nella strategia regionale che mira a trasformare le stazioni ferroviarie in hub centrali della mobilità collettiva, favorendo il collegamento tra trasporto urbano, extraurbano e mobilità dolce. L’obiettivo è ridurre l’uso dell’auto privata e ottimizzare i tempi di spostamento.