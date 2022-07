Contagi: la curva sale, ma a marcia ridotta. Restano stabili a 12 i Comuni Covid free

La risalita dei contagi prosegue, ma a marcia ridotta. Che la curva si stia ammorbidendo, il Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo l’aveva già ravvisato settimana scorsa. Ora arriva la (buona) conferma: negli ultimi 7 giorni – cioè dal 13 al 19 luglio – la curva pandemica si è mantenuta in crescita, ma il monitoraggio mette in luce che l’aumento dei nuovi casi settimanali registra, come la scorsa settimana, i valori più bassi da quando, a metà del mese scorso, si è registrata l’inversione della curva.